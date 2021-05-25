劉宇亮：券商板塊明顯跑贏

中證監自2019年便致力打造內地「航母級」證券公司，對內地龍頭券商，推出一系列提升券商股本回報措施，券商銳意進軍投行業務。

最近，中國基金業協會公布的2021年公募基金銷售100強中，證券公司多達47家；在前30名中，有中信証券、廣發證券、銀河證券、招商證券、華泰證券等大型券商。今年第一季，15家券商的經紀業務淨收入翻倍。中信証券（6030）、中金公司、國信、廣發四家經紀業務淨收入增幅超過10倍。相信在科技股仍弱和市場風格切換的情况下，高增長低估值的券商板塊會繼續受投資者追捧，尤其在5月市况，券商板塊明顯跑贏。

中生製藥有望上試10元

另外，筆者月初提到，在中國已有4款自主研發的新冠疫苗獲批上市，其中國藥集團2款、北京科興1款，康希諾1款，在港上市的國藥集團（1099）和康希諾（6185）先後爆上，持有15.03%。持有科興股權的中國生物製藥（1177）仍未有炒上。公司昨日公布，今年首季股東應佔盈利19.13億元人民幣，按年增長1.18倍，遠超大行估計的按年增長27%，相信借業績帶動，有望上試10元水平。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]