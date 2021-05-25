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跨國企業最低稅率 G7傳最快周五達協議

【明報專訊】《金融時報》報道，7國集團（G7）最快於周五（28日）就跨國企業的最低稅率敲定協議，為經合組織（OECD）及20國集團（G20）就全球性稅制改革的正式談判定調，目標是今年稍後在國際社會達成最終協議。若G7在短期內達成一致，G7領袖可望在6月11至13日的G7峰會正式簽署協議，以便向OECD提交稅制改革計劃。

美國拜登政府上周將全球最低企業稅率的建議由21％下調至15％，以爭取更多國家認同稅制改革。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）稱，全球比以往任何時候都更接近達成全球最低企業稅率。

之後料向OECD交改革計劃

《金融時報》稱，美國近期愈來愈有信心其計劃獲多數G7國家認同，而德國和意大利一直是全球最低企業稅率的堅定支持者。擔任20國集團（G20）主席的意大利財長佛朗哥（Daniele Franco）上周五稱，美國的最新建議踏出「另一重要的一步」，令國際稅制改革達成全球協議的前景「具體化」。

此外，英國政府表示，已針對從美國進口商品的關稅啟動評估，以應對鋼鋁貿易方面的爭議。美國前特朗普政府對進口鋼、鋁產品，分別徵收25%和10%的關稅，促使歐盟採取報復措施，而英國今年脫歐後，依然保留這些措施。英國政府稱，將竭盡所能，保護鋼鐵產業免受不合法關稅的打擊，這些關稅可能破壞英國工業，並傷害英國企業。

（綜合報道）

[國際金融]

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