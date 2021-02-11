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LVMH總裁膺全球首富 力壓貝索斯馬斯克

【明報專訊】疫情緩和，奢侈品銷情持續回暖。《福布斯》富豪榜的最新排名顯示，全球最大奢侈品集團LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）的財富，由去年3月歐美疫情爆發之初的760億美元，增至周一的1863億美元，短短14個月內財富暴增超過1100億美元或1.45倍，超越亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）的1860億財富，成為《福布斯》的新任全球首富。特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）則以1473億美元的個人財富，排名第3。

財富14個月增1.45倍

不過根據彭博億萬富豪榜的數據，貝索斯仍以1870億美元的身家，力壓排名第二、身家1620億美元的阿爾諾，而馬斯克同樣以約1620億美元的身家排名第3。

富豪在疫情期間減少外遊，但部分人卻透過網購繼續購入奢侈品，令奢侈品銷情在疫情期間迅速反彈。擁有Fendi、Christian Dior、Givenchy等著名品牌的LVMH，首季收入按年增長逾三成至170億美元。

LVMH的競爭對手、擁有Saint Laurent、Alexander McQueen及Gucci等品牌的奢侈品集團開雲（Kering）的行政總裁François Pinault，由去年3月至周一，身家亦由270億美元漲至551億美元。歐萊雅（L'Oréal）繼承人貝當古-梅耶斯（Francoise Bettencourt Meyers）的身家，在同期亦增加近400億美元，截至昨日為878億美元。

（綜合報道）

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