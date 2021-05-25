Netflix研進軍電子遊戲 擬向業界挖角 利用原創劇集開發

隨着美國確診人數持續回落，市場氣氛好轉。科技股及受惠於美國經濟活動重啟的股票早段向上，航空股及郵輪股早段至少升1%。道指早段升200點，標普500指數及以科技股為主的納指，早段升逾1%。facebook、蘋果、亞馬遜、Alphabet及微軟等強勢股，早段升幅介乎1%至2%。伊朗核問題陷入僵局，國際油價升2%。

伊朗核問題陷僵局 國際油價升2%

加密貨幣昨晚止跌，周日曾跌穿3.2萬美元的比特幣，價格升逾一成，反彈至3.8萬美元。以太幣昨晚升逾兩成，反彈至2400美元以上。高盛給予「加密貨幣交易所第一股」Coinbase買入評級，該股早段微升。表明將繼續持有比特幣的特斯拉（Tesla），早段股價上漲逾2％。維珍銀河載人升空試飛成功，早段漲升14%。

Netflix發言人稱，觀眾讚賞Netflix內容的多樣性和質量，並喜歡直接與自己喜歡的影片內容互動，Netflix對在互動娛樂（Interactive Entertainment）方面作出更多貢獻感到興奮。Netflix近年嘗試在影片加入更多與觀眾互動元素，例如在2018年推出的互動電影《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror: Bandersnatch），就讓觀眾隨喜好決定劇情發展與結局，有網民形容類似打機。去年Netflix又以這種互動形式，推出電影《打不倒的金咪》（Unbreakable Kimmy Schmidt），讓觀眾決定不同的情節發展。

去年推多套電影 與觀眾互動

此外，Netflix又為熱門電玩推出動畫《DOTA：龍之血》（DOTA: Dragon's Blood）、《惡魔城》（Castlevania）等，反映其業務逐漸與遊戲融合。Netflix之前已為遊戲業務試水，包括與外部開發者合作，為其原創劇集《怪奇物語》（Stranger Things）開發遊戲，並準備深化遊戲領域的業務。

Netflix產品總監彼得斯（Greg Peters）早前在業績發布會稱，Netflix的業務模式就是創造令人驚嘆的故事、創造引人入勝的角色，令觀眾愛上這些故事，希望自己更了解故事的一切，並融入其中。該公司稱，推出遊戲是其版權銷售的一部分。

此外，路透旗下的IFR引述知情人士稱，獲騰訊（0700） 及軟銀支持的內地健身軟件Keep計劃赴美IPO，初步計劃集資最多5億美元（約39億港元）。

內地健身軟件Keep擬美上市

Keep於2014年成立，其健身軟件透過串流視頻服務，提供教練實時示範的健身教程，用戶超過3億，另銷售代餐、運動用品及健身設備。該公司今年1月完成價值3.6億美元的F輪融資，由軟銀的願景基金領投，高瓴資本等參投，騰訊等原有股東追加投資。該輪融資令Keep的估值增至20億美元。

（綜合報道）

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