花旗信用卡新客戶 首季按年增長50％

首季網上消費簽帳升一成 整體仍跌

李冠康預計，隨着本地零售消費升幅逐漸擴大，和海外疫情未來幾季會逐漸緩和，預料花旗全年零售簽帳額可達雙位數升幅。李冠康亦稱，電子消費券能刺激市民的消費意欲及促進經濟復元。

花旗昨日亦公布，於3月中進行「疫情前後的消費模式與生活態度」調查報告。報告顯示，疫情下市民調整日常生活模式，亦改變消費習慣，有48%的市民於去年的每月開支減少約1600元，每月開支由平均1.23萬元減至1.07萬元。

調查亦顯示，有71%的受訪者在消費上比以前更為務實，減少不必要的開支，有69%受訪者表示會增加網上消費額，增幅達12%。花旗是次共訪問超過1202名年齡介乎21歲至60歲的香港居民，個人收入為每月1.2萬或以上。