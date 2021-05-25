創興銀行推「悅秀理財」 主打跨境客戶市場

吳秀慧表示，在港敍做內地新盤按揭，首要為母公司越秀集團的項目提供服務，日後亦會與越秀加強合作，舉辦研討會、考察團令客戶了解內地樓市的發展。目前該行內地物業抵押貸款利率，500萬至1000萬港元為P-2厘，另向「悅秀」客戶提供等於貸款額最多1%的現金回贈。

與母企越秀加強合作 擬辦內地樓市考察團

業務表現方面，吳秀慧表示去年首季的息率仍然較高，影響今年淨利息收入，今年首季整體收入較去年同期有壓力，不過他們加強財富管理產品，去年7月亦開設保險經紀業務，增加客戶購買保險的選擇，今年首季來自投資和保險銷售的收入按年有雙位數增長。展望第二季，銀行息差按年已經在低位穩定，低息刺激客戶進行保費融資，投資和保險收入可保持不錯的趨勢。

創興今年開始5年業務計劃，吳秀慧表示，該行會在未來3年改進分行網絡，在部分分行設跨境理財專區。他們在今年4月提升核心電腦系統，有助日後加快轉型和推出新平台，亦正計劃推出遙距開戶服務。