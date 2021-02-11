經濟

三星推美科技股ETF 追蹤FANG+指數 入場費3900元

【明報專訊】三星資產運用（香港）今日在港交所推出追蹤FANG+指數ETF，分別以港元（2814）和美元（9814）交易。FANG+指數追蹤10隻在美上市的科技股（見表），各成分股權重約為10%。雖然現時不少港人已有戶口直接買賣美股，該行ETF投資策略副總裁凌子敬接受本報訪問時表示，直接買齊成分股（各1股）目前需要8072美元（約6.27萬港元），而該ETF上市定價為每手500美元（約3900港元），可以為月供的投資者提供較靈活的選擇。

指數推出至今升5.82倍 跑贏納指

三星FANG+ ETF發行價為2.5美元（20港元），每手200個基金單位。該ETF並非追蹤較主流的納指，凌子敬表示FANG+指數最遠可回溯至2014年9月，至今年4月底上升了5.82倍，同期納指上升2.28倍。指數只有10隻成分股，相對集中度較高，他表示若個別股票出現壞消息，ETF承受的風險較大，因此只適合願意承受較高風險的投資者。不過指數包含行業最領先的公司，波動度會較其他科技股為低。

指數僅10成分股 集中度高

通脹升溫預期下，近月資金從科技股流向價值股，問及會否減少投資者對該ETF的興趣，凌子敬認為通脹、行業監管短期內仍會影響科技股表現，不過它們比年初的高位已回調，估值回到相對合理水平，科技股有增長，可作為中長線投資選擇，投資者可分段平均地加入投資組合。

目前美股亦有另一隻追蹤FANG+指數的交易所買賣票據（ETN），管理費為0.58%，較三星FANG+ ETF的0.65%為低。凌子敬坦言，香港市場ETF的成本較美國為高，不過不少本港投資者沒有美股戶口，他們對投資美股的ETF有一定需求，港股ETF亦可方便亞洲時段的投資者買賣。若對比其他本港科技ETF，三星FANG+ ETF管理費屬中等水平。

明報記者 歐陽偉昉

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