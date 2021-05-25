滔搏去年純利升20％

全年派息0.64元 按年增逾兩倍

去年度滔搏收入增長6.9%至360.09億元，但銷售成本增9.4%至213.28億元，以致毛利僅增3.5%，毛利率則按年下跌1.3個百分點，由42.1%跌至40.8%。集團表示，銷售及分銷開支略有增加，部分因直營門店毛銷售面積增加，令聯營及租賃開支、物業管理費以及門店經營開支增加。毛利率下跌主要是由於增加了給客戶的銷售折扣優惠。

集團表示，於2021年2月28日，與2020年2月29日相比，集團的直營實體門店總數淨減少389家，而毛銷售面積按年增加4.1%。集團在過去一年持續聚焦直營零售實體門店網絡的優化和優選，加快關閉低產和虧損店舖，同時積極與品牌合作伙伴攜手，改造升級經驗證備更高銷售潛力的門店。

以品牌劃分，主力品牌（包括Nike及Adidas）的收入按年增長6.6%至314.21億元，其他品牌則按年增9.3%至42.66億元。