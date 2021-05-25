經濟

Livi Bank試業1年上客8萬

【明報專訊】由中銀香港（2388）牽頭組成的虛擬銀行Livi Bank試業至今近一年，該行昨天披露最新運營情况，現時客戶人數穩步上揚達8萬、存款額約9億元；此最新數據，較該行早前在年報所披露的去年底數據，分別增加95.1%及1.8倍。

CEO：料推新產品 包括財富管理

本港虛銀開業至今，一直靠「燒錢」吸客，Livi Bank行政總裁孫大威坦言業務的前期投入需要更多資源，但隨着未來愈來愈多人使用，相信往後的客戶成本將有所降低，達到規模效應。被問到有否需要尋求股東增資，孫大威說目前財務營運情况良好，資本充足指標良好，未來會視乎發展步伐再作資金安排，但未有正面回應公司錄得盈利的時間表。

孫大威透露，隨着業務穩定發展，該行料於今年底至明年初推出財富管理產品，目前亦正研究服務中小企的業務模式，詳情適時公布。

Livi產品總監洪滿霜補充，該行未來料有3款新產品面世，當中包括支付、中小企服務，以及財富管理產品。

洪滿霜又表示，Livi Bank今年3月起伙拍Mastercard推扣帳卡，至今已有逾半客戶使用，平均支付金額400元。

另該行稍早前推出的「先買後付」服務livi PayLater，當中有80%為新客戶，洪滿霜對兩項產品使用情况感滿意，未來將繼續推出零售貸款及稅貸等貸款產品。

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