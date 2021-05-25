葉俊亨入稟求取消卓悅美容交易

入稟狀指出，康健未能夠履行承諾替卓悅美容尋求投資者注資4億元及協助上市，因此有權撤回與康健原先訂立的收購、承兌票據、押股及個人擔保協議。

根據葉俊亨及他夫婦名下公司Profit Castle 的入稟狀指，卓悅控股在 2014年8月以逾4.23億元代價，向康健出售卓悅美容，康健則以發行股份形式支付。直至2016年底，康健再以4.3億元代價轉售卓悅美容予葉俊亨夫婦，康健則收取1億元現金及由Profit Castle 發出的3.3億元承兌票據支付收購代價。曹貴子及康健的子公司更向其陳述指，會為卓悅美容尋求投資者注資4億元，及協助公司到主板上市。

指康健國際涉失實陳述

不過，葉俊亨指康健最終未有履行合約，反而於今年3月19日起至5月13日要求葉氏夫婦兌現3.3億元承兌票據、行使押股、委派德勤接管卓悅美容，以及更換卓悅美容及旗下四間子公司董事成員，甚至撤換葉俊亨的銀行帳戶授權簽署人。

葉俊亨認為，因為康健的失實陳述致其受損，因此他聯同PCH入稟尋求法院頒令禁止康健的侵犯行為，更據此要求索償。