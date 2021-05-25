匯控祈耀年：無設虛幣交易部門計劃 中央打擊挖礦 礦商急煞停內地業務

明報記者 胡學能

祈耀年接受路透社訪問時稱，考慮到比特幣走勢波動，不會視該幣為資產類別，若客戶希望要的話，他們當然可以有，但匯豐不會在其財富管理業務中將比特幣視為資產類別來推廣。即使是與美元掛鈎的數碼貨幣例如Tether，「出於類似原因，我們亦不會急衝入『穩定幣』（stablecoins）」，取態明顯與擬提供加密貨幣投資組合的摩根大通，以及早前有報道指研究為富戶提供投資加密貨幣渠道的瑞銀有別。

正與多國討論央行數碼貨幣

至於中國、美國等國家正研發央行數碼貨幣，祈耀年就表明自己是該類貨幣的信徒：「央行數碼貨幣能較簡單地便利電子錢包的國際交易，該幣能消除交易衍生的成本，且可能以透明的方式運作，兼具強勁的儲值屬性。」他還表示，匯豐正與中國、英國、加拿大、阿聯酋等政府討論央行數碼貨幣倡議。

指比特幣似資產類別 多於支付工具

祈耀年表示，難評估加密貨幣的透明度，難了解持有者是誰，兌換成法定貨幣也存在問題。「比特幣似屬資產類別多於是支付工具，其價格非常波動，如何在客戶資產負債表上評估比特幣的價值是非常棘手的問題」。

國務院副總理劉鶴上周五（21日）提到，要打擊比特幣挖礦及交易行為，以助防控金融風險。《路透》指，虛幣交易所火幣昨暫停內地新客的虛幣採挖及一些交易服務；BTC.TOP亦宣布暫停內地業務；HashCow亦稱會停購新的比特幣採挖設備。

另外，綽號「洗米華」的周焯華旗下的太陽國際（8029）昨晚發公告，集團將支持並遵守中國政府指示，停止在中國的相關挖礦活動。

太陽國際：停止中國挖礦活動

自內地揚言嚴打加密貨幣下，比特幣及以太幣價格已自歷史高位回落約一半（見圖），亦拖累相關港股表現，火幣科技昨收報14.66港元，跌22%；歐科雲鏈及太陽國際分別跌15%及7.9%。