經濟

石藥首季純利近15億 中生製藥多賺1.2倍

【明報專訊】兩隻藍籌藥股昨日公布首季業績。其中石藥（1093）純利按年升26.9%至14.72億元（人民幣，下同），未計入出售附屬公司收益的基礎溢利則按年升63.3%。石藥績後股價做好，收報11.56元，升4.43%，創一年新高並為昨日表現最佳藍籌。

石藥股價升4.4％ 大摩籲增持

期內石藥收入按年升9.9%至67.34億元，當中成藥收入按年增加9.1%至54.8億元；維生素C收入按年升22.9%至5.24億元，抗生素及其他收入按年升31%至3.9億元，功能食品及其他收入則按年跌10.4%至3.41億元。首季研發費用6.91億元，年增21.7%。

石藥表示，預計未來3年將上市新產品60餘個，其中預計市場空間超過10億元的重磅品種將不少於15個，現時亦正積極物色收購及合作機會，以加強產品管線及充分利用集團的銷售平台。

大摩同日將石藥目標價由11.6元上調至12.7元，評級「增持」，報告指計入石藥去年業績表現，調升其2021年至2023年每股盈測8%至10%，以反映其神經系統疾病產品恩必普納入國家基本藥物目錄降價後的潛在銷量提升。

中生製藥新產品銷售比例近半

昨日收市後公布季績的中生製藥（1177），期內純利大增1.2倍至19.14億元；錄得收入72.43億元，按年增16.4%。派季息每股0.02元。

中生製藥昨日績前收報9.05元，升3.2%。期內新產品銷售收入34.34億元，佔總收入比例從去年底約32.9%上升至47.4%。另外，首季的研發總開支約10.62億元，佔集團收入約14.7%。

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