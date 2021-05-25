證監會設「騙局」 3周2.4萬網民上釣

「上當」網民18至35歲佔一半

證監會以「要賺大錢每日只需半個鐘？太耐啦」等言論吸引網民，最後竟吸引到約2.4萬名網民點擊廣告。按年齡劃分，有五成點擊廣告的人群為18歲至35歲。此外，55歲至64歲的人士佔23%。換言之，各年齡層均有人受廣告吸引。證監會表示，將透過此活動及其他持續的宣傳工作，藉以提醒公眾小心騙局。

證監會敦促，投資者要小心考慮及核實於網上見到的資料。證監會行政總裁歐達禮強調，投資應有根據，不應依靠社交媒體上的貼士。

近期證監會打擊騙局行動不斷，包括聯合警方拘捕涉案人士、收緊審批可疑新股等。該會上周與港交所聯合發聲明，指部分「微信女」騙局或與新股有關，相信有新股以「人頭飛」方式上市，再操弄股價。