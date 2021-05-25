經濟

證監會設「騙局」 3周2.4萬網民上釣

【明報專訊】證監會近期高調打擊「唱高散貨」（俗稱「微信女」騙局），昨日證監會公布，上月曾開展網上教育活動，於本地論壇、流動投資應用程式（Apps）及財經新聞網站，於3周內持續刊登多個「投資廣告」，模擬「微信女」發言，聲稱可快速透過股票投資獲利。點擊這些橫額的瀏覽者會被轉接至一個中文網頁，當中上載了證監會的提示信息，表示但凡有人主動提出股票貼士和其他投資建議，往往是唱高散貨騙局的迹象。

「上當」網民18至35歲佔一半

證監會以「要賺大錢每日只需半個鐘？太耐啦」等言論吸引網民，最後竟吸引到約2.4萬名網民點擊廣告。按年齡劃分，有五成點擊廣告的人群為18歲至35歲。此外，55歲至64歲的人士佔23%。換言之，各年齡層均有人受廣告吸引。證監會表示，將透過此活動及其他持續的宣傳工作，藉以提醒公眾小心騙局。

證監會敦促，投資者要小心考慮及核實於網上見到的資料。證監會行政總裁歐達禮強調，投資應有根據，不應依靠社交媒體上的貼士。

近期證監會打擊騙局行動不斷，包括聯合警方拘捕涉案人士、收緊審批可疑新股等。該會上周與港交所聯合發聲明，指部分「微信女」騙局或與新股有關，相信有新股以「人頭飛」方式上市，再操弄股價。

相關字詞﹕微信女 證監會

上 / 下一篇新聞

快手首季蝕49.2億 勝預期 日活躍用戶2.9億僅抖音一半 燒錢吸客料加劇
快手首季蝕49.2億 勝預期 日活躍用戶2.9億僅抖音一半 燒錢吸客料加劇
華爾街日報：阿里雲失字節跳動合約致增長放緩
華爾街日報：阿里雲失字節跳動合約致增長放緩
碧桂園服務配股發債籌最多逾130億
碧桂園服務配股發債籌最多逾130億
科技股回吐　科指再跌穿8000點
科技股回吐　科指再跌穿8000點
石藥首季純利近15億 中生製藥多賺1.2倍
石藥首季純利近15億 中生製藥多賺1.2倍
匯控祈耀年：無設虛幣交易部門計劃 中央打擊挖礦 礦商急煞停內地業務
匯控祈耀年：無設虛幣交易部門計劃 中央打擊挖礦 礦商急煞停內地業務
葉俊亨入稟求取消卓悅美容交易
葉俊亨入稟求取消卓悅美容交易
Livi Bank試業1年上客8萬
Livi Bank試業1年上客8萬
萊爾斯丹去年轉賺逾1億人幣
萊爾斯丹去年轉賺逾1億人幣
滔搏去年純利升20％
滔搏去年純利升20％
三星推美科技股ETF 追蹤FANG+指數 入場費3900元
三星推美科技股ETF 追蹤FANG+指數 入場費3900元
創興銀行推「悅秀理財」 主打跨境客戶市場
創興銀行推「悅秀理財」 主打跨境客戶市場
花旗信用卡新客戶 首季按年增長50％
花旗信用卡新客戶 首季按年增長50％
清盤人向方正索償75億
清盤人向方正索償75億
Netflix研進軍電子遊戲 擬向業界挖角 利用原創劇集開發
Netflix研進軍電子遊戲 擬向業界挖角 利用原創劇集開發
LVMH總裁膺全球首富 力壓貝索斯馬斯克
LVMH總裁膺全球首富 力壓貝索斯馬斯克
跨國企業最低稅率 G7傳最快周五達協議
跨國企業最低稅率 G7傳最快周五達協議
陳茂峰：中國A股市場操控問題又曝光
陳茂峰：中國A股市場操控問題又曝光
張兆聰：水泥股博回升 首選中國建材
張兆聰：水泥股博回升 首選中國建材
劉宇亮：券商板塊明顯跑贏
劉宇亮：券商板塊明顯跑贏
薛偉傑：ASML韓設維修中心 內媒揣測不斷
薛偉傑：ASML韓設維修中心 內媒揣測不斷
技術取勝：新天綠色望延續升浪
技術取勝：新天綠色望延續升浪
何民傑：巴士專營權並無過契
何民傑：巴士專營權並無過契
劉思明：綠色能源趨好 潤電隨時回勇
劉思明：綠色能源趨好 潤電隨時回勇
周顯：比特幣侵犯中國「鑄幣權」
周顯：比特幣侵犯中國「鑄幣權」
湯文亮：如何正確運用「校正回歸」
湯文亮：如何正確運用「校正回歸」
SEA TO SKY周五現樓賣171伙餘貨 折實均呎18760元 3房折實1203萬入場
SEA TO SKY周五現樓賣171伙餘貨 折實均呎18760元 3房折實1203萬入場
永義家族成員4539萬連購晉環2伙
永義家族成員4539萬連購晉環2伙
康城1房首破800萬 MALIBU實呎逼2.2萬
康城1房首破800萬 MALIBU實呎逼2.2萬
關之琳弟1625萬「首置」入市曉峰閣
關之琳弟1625萬「首置」入市曉峰閣
中環甲廈空置率上月回升至7.5%
中環甲廈空置率上月回升至7.5%
新界村屋上月買賣登記逾13億破頂
新界村屋上月買賣登記逾13億破頂