經濟

科技股回吐　科指再跌穿8000點

【明報專訊】上周五（21日）恒指季檢出乎意外沒納入科技股，此前的染藍熱門股昨日隨即回吐，網易（9999）及快手（1024）跌逾3%，百度（9888）與京東（9618）亦跌超過2%，京東健康（6618）因被大和狠削目標價12%，收跌6.25%。其他科技股如阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）亦跌市收場，小米（1810）挫2.9%更是昨日表現最差藍籌。

科技股回吐之下，恒指表現積弱，收跌46點，報28,412點，成交金額1208億元；國指跌61點或0.57%，報10,641點。科指跌穿8000點，收報7876點，跌1.85%。

截至今晨零時，恒指夜期報28,379點，低水33點。

對於科技股染藍落空，南方東英表示，指數公司考慮成分股變動時，需要平衡因指數調整而為市場帶來的影響。

在今次季檢中，個股權重上限由10%調整至8%，因此降低了金融股權重，同時第二上市或同股不同權公司的權重上限由5%調升至8%，等於增加了美團及阿里巴巴比重，令信息科技行業比重提升超過3%。由於科技股比重已經透過自然調整機制明顯提高，所以京東、快手等科技股才沒有被納入。

5部委約談 資源股紛挫

除了科技股受壓，發改委昨日公布，5部委約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業巨企，要求協調好大宗商品的供應保證及穩定價格工作。資源股昨日亦跌，鐵貨（1029）跌12%至0.33元；中國有色（1258）跌7%至3.97元。中鋁（2600）收報4.29元，插半成；江西銅業（0358）收報17.12元，跌4.25%。鞍鋼（0347）及馬鋼（0323）則分別跌3%及2.6%。

相關字詞﹕資源股 南方東英 恒指季檢 科技股

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