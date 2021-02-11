經濟

碧桂園服務配股發債籌最多逾130億

【明報專訊】上周剛「染藍」的碧桂園服務（6098）即向市場「抽水」逾百億元。據銷售文件顯示，碧桂園服務擬以每股74.25元至75.5元配售1.045億新股，涉資最多78.9億港元。集團同時發行本金總額38.75億元的零息可換股債券，並可按認購反應額外加碼15.5億元，一舉集資最多逾130億元。

集團剛於去年12月配股，有指管理層當時曾稱「原則上未來一年不再融資」，惟距今不足半年即再度伸手。

半年內第二次 稱用於潛在併購

碧桂園服務股價昨日升2.8%，收市報80.05元，相當於昨日配售價折讓5.7%至7.2%。另根據銷售文件，可換股債券行使價將參考配股定價加上三成溢價，相當於行使價達96.525元至98.15元。

碧桂園服務剛於去年12月才以每股45元配售1.73億新股，籌資77.85億元。據指集團上次配股吸引騰訊（0700）及高瓴認購，資金將用於大型收購。當時有內媒引述碧桂園服務首席財務官黃鵬稱，原則上未來一年碧桂園服務不會再融資，並表示公司資金充足。今次碧桂園服務事隔不足半年再次集資，銷售文件顯示資金亦將用於潛在收併購及業務擴張，以及一般企業用途等。

近期，碧桂園服務除吞併同業藍光嘉寶（2606）並將之私有化外，更曾多次傳出將以30億元併購張近東控制的蘇寧置業旗下江蘇銀河物業管理。自去年起，張近東旗下的蘇寧系已多次傳出財困，張近東在3月更將A股上市的蘇寧易購23%權益，以約148億元人民幣向深圳市國資委旗下的深圳國際（0152）及鯤鵬資本出售。

微盟傳配股籌19億

此外，據外電引述銷售文件顯示，微盟（2013）亦擬配售1.3億股，配售價為每股14.86至15.26元，較昨日收市價16.06元折讓5%至7.5%，集資19.32億元至19.84億元，並傳騰訊擬認購最多20%，相當於5000萬美元；另微盟亦尋求發行3億美元的零息可換股債券。

相關字詞﹕藍光嘉寶 騰訊 微盟 銀河物業 張近東 蘇寧 可換股債券 碧桂園服務 染藍 配股

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