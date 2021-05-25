華爾街日報：阿里雲失字節跳動合約致增長放緩

更難取政府部門國企訂單

阿里雲計算業務上一季收入增長37%，增長幅度是集團自2014年於美國上市以來最低，集團當時提到，主要原因是「失去一個主要國客戶的國際業務」。華爾街日報引述消息指該客戶正是字節跳動，並指字節跳動已中止將國際數據儲存在阿里雲，改為僅向阿里巴巴購買伺服器，估計字節跳動是想自行處理集團業務的雲端服務需求。

報道續稱，此外，阿里雲已重整架構，給予地方經理更大權力及責任，希望藉此促進銷售和留住客戶，亦有內部人士認為此舉是應對來自華為的競爭。

英媒：馬雲辭任企業家培訓中心校長

此外，據《金融時報》報道，馬雲在北京施壓下，將辭去他有份創辦、6年前成立，前稱湖畔大學的湖畔研究中心的校長職務，有指馬雲有意保持跟湖畔的聯繫，但不再擔任任何高級職位。湖畔研究中心是一個高管及企業家培訓項目，據報當局因擔心馬雲正建立跟中共背道而馳的網絡，湖畔將會調整課程，而湖畔早前亦暫停招收新生。