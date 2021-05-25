經濟

快手首季蝕49.2億 勝預期 日活躍用戶2.9億僅抖音一半 燒錢吸客料加劇

【明報專訊】抖音及TikTok母公司字節跳動在內地的最大對手、短片平台快手（1024）昨放榜，截至今年3月底為止首季，公司經調整淨虧損按年擴大至49.18億元（人民幣，下同），優於市場預期（見表1）。集團平均日活躍用戶（DAU）按年增近17%至2.95億（見表2），相對抖音同期的6.1億仍不足一半。快手聯合創始人、董事長兼首席執行官宿華表示，首要目標仍先提高用戶黏性（使用頻率），維持日活躍用戶相對月均用戶數（MAU）比例為60%目標不變。

明報記者 蔡穎霖

快手昨天績前收跌3.2%，報232.2港元。根據公司披露的最新數據，快手上季日活躍用戶按年增加16.7%至2.95億；月活躍用戶按年則升5%至5.2億。每名日活躍用戶日均使用時長增加至99.3分鐘，按年升14.1分鐘。此前，有外電引述抖音母企字節跳動的內部文件表示，抖音於今年3月日活躍用戶約為6.1億至6.2億，預計於今年內將提升至6.8億，以此比較，快手日活躍用戶仍不及抖音一半。

直播收入跌 付費用戶減少22%

季內，快手收入按年增加36.6%至170.19億元，當中線上營銷服務的收入按年急漲1.6倍至85.58億元，對總收入的貢獻首次逾五成；過往佔比最高的直播收入，貢獻減低29.7個百分點至42.6%，收入按年下降19.5%至72.5億元。公司解釋稱，主要由於直播平均月付費用戶減少21.8%至5240萬，一部分原因是去年首季疫情爆發期間實施嚴格的檢疫隔離，更多用戶轉向線上社交和娛樂活動，至今年初已恢復正常。

董事長：日活躍用戶目標比例60%不變

宿華昨於業績電話會上稱，作為衡量用戶黏性的指標，平台上季的日活躍用戶相對月均用戶數比率已增至56.8%，較2018年至2020年之間的48.6%至55.1%增長。未來冀借助更豐富的內容及引進更多產品和服務等，以持續增加用戶的使用頻率及時長，重申日活躍用戶相對月均用戶數比例為60%的目標維持不變。

值得留意的是，快手「燒錢」吸客情况似在加劇，集團首季銷售費用增加44%至近117億元，增幅高於整體收入，公司稱主要是由於推廣「快手極速版」及其他應用程式的營銷開支以及品牌推廣活動開支增加所致，或反映獲客成本顯著上升。

銷售費用飈逾四成

另受到電商亮眼表現帶動，快手上季的其他服務（包括電商）收入按年急升5.9倍至12.11億元。單計電商這一部分，快手季內電商交易總額按年升2.2倍，涉資1186億元。公司表示，主要因為閉環電商能力進一步加強，鞏固快手基於社交信任和內容的電商平台的獨特定位所致。

相關字詞﹕宿華 燒錢 抖音 字節跳動 短片 快手

上 / 下一篇新聞

華爾街日報：阿里雲失字節跳動合約致增長放緩
華爾街日報：阿里雲失字節跳動合約致增長放緩
碧桂園服務配股發債籌最多逾130億
碧桂園服務配股發債籌最多逾130億
科技股回吐　科指再跌穿8000點
科技股回吐　科指再跌穿8000點
證監會設「騙局」 3周2.4萬網民上釣
證監會設「騙局」 3周2.4萬網民上釣
石藥首季純利近15億 中生製藥多賺1.2倍
石藥首季純利近15億 中生製藥多賺1.2倍
匯控祈耀年：無設虛幣交易部門計劃 中央打擊挖礦 礦商急煞停內地業務
匯控祈耀年：無設虛幣交易部門計劃 中央打擊挖礦 礦商急煞停內地業務
葉俊亨入稟求取消卓悅美容交易
葉俊亨入稟求取消卓悅美容交易
Livi Bank試業1年上客8萬
Livi Bank試業1年上客8萬
萊爾斯丹去年轉賺逾1億人幣
萊爾斯丹去年轉賺逾1億人幣
滔搏去年純利升20％
滔搏去年純利升20％
三星推美科技股ETF 追蹤FANG+指數 入場費3900元
三星推美科技股ETF 追蹤FANG+指數 入場費3900元
創興銀行推「悅秀理財」 主打跨境客戶市場
創興銀行推「悅秀理財」 主打跨境客戶市場
花旗信用卡新客戶 首季按年增長50％
花旗信用卡新客戶 首季按年增長50％
清盤人向方正索償75億
清盤人向方正索償75億
Netflix研進軍電子遊戲 擬向業界挖角 利用原創劇集開發
Netflix研進軍電子遊戲 擬向業界挖角 利用原創劇集開發
LVMH總裁膺全球首富 力壓貝索斯馬斯克
LVMH總裁膺全球首富 力壓貝索斯馬斯克
跨國企業最低稅率 G7傳最快周五達協議
跨國企業最低稅率 G7傳最快周五達協議
陳茂峰：中國A股市場操控問題又曝光
陳茂峰：中國A股市場操控問題又曝光
張兆聰：水泥股博回升 首選中國建材
張兆聰：水泥股博回升 首選中國建材
劉宇亮：券商板塊明顯跑贏
劉宇亮：券商板塊明顯跑贏
薛偉傑：ASML韓設維修中心 內媒揣測不斷
薛偉傑：ASML韓設維修中心 內媒揣測不斷
技術取勝：新天綠色望延續升浪
技術取勝：新天綠色望延續升浪
何民傑：巴士專營權並無過契
何民傑：巴士專營權並無過契
劉思明：綠色能源趨好 潤電隨時回勇
劉思明：綠色能源趨好 潤電隨時回勇
周顯：比特幣侵犯中國「鑄幣權」
周顯：比特幣侵犯中國「鑄幣權」
湯文亮：如何正確運用「校正回歸」
湯文亮：如何正確運用「校正回歸」
SEA TO SKY周五現樓賣171伙餘貨 折實均呎18760元 3房折實1203萬入場
SEA TO SKY周五現樓賣171伙餘貨 折實均呎18760元 3房折實1203萬入場
永義家族成員4539萬連購晉環2伙
永義家族成員4539萬連購晉環2伙
康城1房首破800萬 MALIBU實呎逼2.2萬
康城1房首破800萬 MALIBU實呎逼2.2萬
關之琳弟1625萬「首置」入市曉峰閣
關之琳弟1625萬「首置」入市曉峰閣
中環甲廈空置率上月回升至7.5%
中環甲廈空置率上月回升至7.5%
新界村屋上月買賣登記逾13億破頂
新界村屋上月買賣登記逾13億破頂