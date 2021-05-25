快手首季蝕49.2億 勝預期 日活躍用戶2.9億僅抖音一半 燒錢吸客料加劇

明報記者 蔡穎霖

快手昨天績前收跌3.2%，報232.2港元。根據公司披露的最新數據，快手上季日活躍用戶按年增加16.7%至2.95億；月活躍用戶按年則升5%至5.2億。每名日活躍用戶日均使用時長增加至99.3分鐘，按年升14.1分鐘。此前，有外電引述抖音母企字節跳動的內部文件表示，抖音於今年3月日活躍用戶約為6.1億至6.2億，預計於今年內將提升至6.8億，以此比較，快手日活躍用戶仍不及抖音一半。

直播收入跌 付費用戶減少22%

季內，快手收入按年增加36.6%至170.19億元，當中線上營銷服務的收入按年急漲1.6倍至85.58億元，對總收入的貢獻首次逾五成；過往佔比最高的直播收入，貢獻減低29.7個百分點至42.6%，收入按年下降19.5%至72.5億元。公司解釋稱，主要由於直播平均月付費用戶減少21.8%至5240萬，一部分原因是去年首季疫情爆發期間實施嚴格的檢疫隔離，更多用戶轉向線上社交和娛樂活動，至今年初已恢復正常。

董事長：日活躍用戶目標比例60%不變

宿華昨於業績電話會上稱，作為衡量用戶黏性的指標，平台上季的日活躍用戶相對月均用戶數比率已增至56.8%，較2018年至2020年之間的48.6%至55.1%增長。未來冀借助更豐富的內容及引進更多產品和服務等，以持續增加用戶的使用頻率及時長，重申日活躍用戶相對月均用戶數比例為60%的目標維持不變。

值得留意的是，快手「燒錢」吸客情况似在加劇，集團首季銷售費用增加44%至近117億元，增幅高於整體收入，公司稱主要是由於推廣「快手極速版」及其他應用程式的營銷開支以及品牌推廣活動開支增加所致，或反映獲客成本顯著上升。

銷售費用飈逾四成

另受到電商亮眼表現帶動，快手上季的其他服務（包括電商）收入按年急升5.9倍至12.11億元。單計電商這一部分，快手季內電商交易總額按年升2.2倍，涉資1186億元。公司表示，主要因為閉環電商能力進一步加強，鞏固快手基於社交信任和內容的電商平台的獨特定位所致。