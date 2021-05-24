疫苗接種醫保注意限制

撰文：李凱茵

新冠疫苗接種計劃開展接近3個月，目前香港有過百萬市民接種了第一劑疫苗。一般來說，接種疫苗後的副作用在傳統醫療保險計劃中屬不保項目。為配合是次疫苗接種計劃，保險公司特意以優惠形式推出免費的額外保障，讓港人安心。

富衛賠償日數最多 恩恤賠償額最高

今次作比較的免費優惠中，大部分保險公司為接種受保疫苗後出現不良反應而需要住院的受保人提供住院現金保障，介乎每日800元至1000元，最高賠償日數最多為富衛的15日，最少屬保誠。另外，出現不良反應後曾諮詢註冊醫生並在隨後的指定時間需要住院，不少保險公司都有提供住院前的門診保障。另外，如在接種疫苗後因不良反應或併發症不幸身故，今次比較的各大保險公司中，除了信諾及保柏之外，都有提供恩恤賠償，金額由10萬元至25萬元不等，同樣屬富衛最高。

另外要留意，保險公司有列明不良反應須於特定時間內出現才作賠償，一般為接種疫苗14日內出現的副作用才受保，另外身故保障則多為30日。

信諾、保柏及富通採取不同的處理方式，在特定的保障期內把新冠疫苗副作用引起的住院及治療費用納入公司的醫療保險受保範圍內，根據保單條款及限額作出賠償。

接種後不良反應 多設期限

富通的客戶在優惠期內下載並登入指定手機應用程式，可以再有免費的額外保障，包括500元的住院前門診保障、每日800元（非深切治療部）或1200元（深切治療部）的住院現金最多14日，以及20萬元的身故保障。保柏則另外為會員再提供最多45日、每日800元的住院現金。信諾的醫療保單受保人如有門診保障，亦可在此項目下申請賠償接種疫苗的開支。

保險公司以優惠形式向公司的客戶提供保障，每家公司針對的客戶群亦各有不同。例如信諾及保柏就針對個人及團體的醫療計劃成員，亦有公司為其他種類的個人保單，如人壽或危疾保險計劃提供優惠。友邦保險就只為優惠期內繕發及生效之保單新客戶提供優惠。如欲知道自己持有的保單是否有此優惠，最好向保險公司或經紀查詢。

保柏保誠 非客戶也受惠

保柏及保誠兩家公司除了向公司客戶提供免費保障，非客戶也能受惠。並未持有保柏保單的18至55歲非會員，在優惠期內到指定醫療中心接種認可的新冠疫苗，只要在接種疫苗後2日內做網上登記，即可有免費的住院現金保障，跟保柏會員一樣，同為每日800元、最長45日。保誠的優惠則歡迎18歲或以上持有香港身分證的人士，下載並使用指定手機應用程式作出登記，登記人18歲以下同住子女都會自動受到保障，登記人名額有30萬。

由於上述的免費保障屬於特別優惠，所以都設有限期，例如保誠、富衛、萬通和宏利的將於6月30日到期，優惠期滿後才接種疫苗就會失去額外保障。信諾、富通及友邦的限期最長，會直至今年底。

對於如何決定是否接種疫苗後的不良反應，保險公司大多採用世界衛生組織的定義。對於受保疫苗，各家保險公司都有不同範圍，例如保誠只認可由香港政府提供的新冠疫苗，其他多數保險公司則接受較寬廣的範圍如美國食品藥物管理局或港澳衛生部門批准的疫苗。富通及友邦的免費額外疫苗副作用保障除了新冠疫苗受保外，受認可的乙型肝炎及季節性流感都在保障範圍內。

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