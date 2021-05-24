昇悅居均呎逼1.9萬 7個月新高

明報記者 林可為

昇悅居為西九四小龍之一，二手交投量向來穩定，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，昇悅居本月首20日暫錄約11宗成交，平均實呎18563元，較4月平均實呎18214元，按月上升2%，為今年暫時按月新高外，亦為自去年10月後、屋苑7個月來的按月新高平均成交呎價水平。

至於最新錄得的二手成交，為第1座中層A室，屬實用面積512方呎2房戶，原業主最初叫價980萬元放售，新近減價30萬元或3%後，以950萬元售出，實呎18555元。原業主2014年4月以550萬元購入，持貨7年，現帳面賺400萬元或73%。

綜合市場資訊，昇悅居目前有逾50個二手放盤，入場門檻較低的實用面積459方呎2房戶，叫價約775萬元(每實呎叫價16885元)。

藍天實呎首破1.7萬 東涌新高

事實上，其他大型屋苑的細單位，亦屢錄新高價成交；代理消息稱，東涌藍天海岸5座高層F室，實用面積388方呎、屬1房間隔，新近以663萬元易手，實呎17088元，不但較屋苑本月初以約634萬元所創下的同類紀錄高約29萬元或約5%，呎價更創東涌分層標準戶二手新高；原業主2015年以465萬元購入，帳面獲利198萬元或43%。

天晉IIIA期1房實呎22017元

此外，將軍澳天晉IIIA期的1房亦直逼800萬元，創屋苑同類新高。香港置業分區董事劉浩勤表示，天晉IIIA期2A座高層D室，實用面積362方呎，以797萬易手，實呎22017元，成交價創項目1房新高；原業主2014年10月以511萬元買入，帳面獲利286萬元或56%。

新界西北再錄新高價成交，中原資深區域營業經理文家輝表示，天水圍慧景軒3座極高層D室，實用869方呎、屬4房間隔，望后海灣海景，日前以1048.8萬元獲換樓客承接，實呎12069元，成交價創天水圍二手分層標準戶新高紀錄；原業主2015年中667萬元買入，帳面獲利381.8萬元或約57%。

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