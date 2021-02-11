外資基金2.5億翻新 和富薈變身「WORFU」

負責和富薈優化工程的建築師事務所Lead8，公司創辦人兼執行董事崔接成接受本報訪問時表示，商場業主2018年2月收購和富中心商場前身「和富薈」，同年決定將商場翻新及重新定位，除了為商場帶來全新形象外，還希望進一步推動社區成購物新據點。商場外觀亦有全新設計，崔氏指，外牆以現代工業風格作設計主調，並以橙色作主題顏色，並改名為「WORFU」，給予一個清新及具活力感覺，同時加入無障礙設施，並統一商場面向和富道，盼能吸引顧客到商場。

外牆具現代工業風

崔表示，整個優化計劃包括商場內部、外部及建築設計上的提升，例如商場內部樓面空間作重新配置，重新規劃商店及走廊空間，以提升商場各部分的連接性。與此同時，增加商舖數目，提供各類店舖的配置等，從而達至強化租戶組合的目的。

20萬呎商場 包括8000呎美食廣場

崔接成又指，商場內的設計及租戶亦重新分配，如劃出一個8000方呎空間作美食廣場，引入不同類型的餐廳，如日本菜、星馬菜、甜品店等；另特設兒童教育與親子專區，並命名為WORFU Academy，內裡匯集了教育中心、兒童用品專門店、興趣培訓學院等，全方位照顧北角以至港島東區家庭的教育及休閒需要。

負責WORFU的租賃事宜的第一太平戴維斯商舖部董事陳淑慧表示，商場樓高3層，面積近20萬方呎，屬區內大型商場之一，商場業主斥資2.5億元作優化，期望為顧客提供一個完善的休閒消費空間。她續指，商場優化後，商店數目由過去的約50間，增加一倍至100間，而商戶組合比例亦有所調整，教育或兒童相關服務的目標比例約29%、餐飲約24%、家居用品約22%，餘下則為運動服飾及其他零售行業。她透露，商場人流平穩地上升，但未有透露優化後租金收入的增幅。

明報記者 甘潔瑩