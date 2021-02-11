經濟

香港地產

逸南首日收130票超額1.5倍

【明報專訊】路勁（1098）等牽頭發展的黃竹坑港島南岸1期晉環銷情熱烈，吸引多個港島樓盤推出，其中恒地（0012）鴨脷洲大街單幢盤逸南，昨日首日收近130票，超額逾1.5倍。

此外，興勝創建（0896）上環荷李活道222號HOLLYWOOD HILL推售亦如箭在弦，正部署下月初登場。

逸南上周五公布首張50伙價單，折實均呎25,228元、並以折實427.6萬元、即2018年3月以來港島入場費最低新盤作招徠。發展商指，項目累錄近2000名參觀人士。市場消息指，該盤昨日首日收票，即日已錄得近130個認購登記，以首張價單50伙計，超額認購逾1.5倍。另恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，旗下啟德THE HENLEY I次輪暫收約3283票（大部分為首輪向隅客，即俗稱「復活票」），超額33倍。

HOLLYWOOD HILL擬下月初推

事實上，港島區新盤一向備受追捧，本月初推售的晉環大賣，市場亦有多個港島盤準備出籠。市場消息指，興勝創建旗下翻新項目HOLLYWOOD HILL，將於下月初推售。

據悉，HOLLYWOOD HILL提供48伙，全屬1房設計，實用面積約400方呎。上述荷李活道222號物業，前身為服務式住宅Ovolo，興勝2018年初約5.06億元向印度裔富商購入，以總樓面27,456方呎計，平均呎價18,429元。該名印度裔富商早於2010年以約2.98億元購入，帳面獲利2.08億元或70%。

周末一手沽約81伙大跌七成半

不過，過去兩日在缺乏大型全新盤推售下，一手市場僅錄得約81宗成交，較對上一周同期330伙大跌75%，其中正陸續入伙的信置（0083）觀塘凱滙，過去兩日連沽6伙，包括一個實用595方呎的2座高層G室2房戶，以約1477.7萬元售出，實呎24,836元。

同時，項目本月至今共沽80伙，套現逾13億元，平均每伙逾1,600萬元，樓盤累售1795伙，套現逾228億元。

御海灣II呎逼2.3萬創標準戶新高

此外，新地（0016）屯門御海灣II項目過去兩日合共售出18伙，據成交紀錄冊資料顯示，其中一個實用501方呎的1座26樓D室，3房間隔，以1148.39萬元售出，實呎22,922元，創項目標準分層單位呎價新高。

上 / 下一篇新聞

疫下YouTube廣告增 VS media：客戶重效益 今年首兩月支出增七成 社交媒體關注度高
疫下YouTube廣告增 VS media：客戶重效益 今年首兩月支出增七成 社交媒體關注度高
YouTuber收入趨多元化 非單收取廣告費
YouTuber收入趨多元化 非單收取廣告費
「香港百店」推廣港品牌
「香港百店」推廣港品牌
許正宇：虛幣發牌兼顧監管發展
許正宇：虛幣發牌兼顧監管發展
押協鑫新能源股兩年前遭斬倉 保利協鑫：仍掌經營權
押協鑫新能源股兩年前遭斬倉 保利協鑫：仍掌經營權
萬達售AMC控股權 帳面賺逾60億
萬達售AMC控股權 帳面賺逾60億
摩根資產管理許長泰：恒指續窄幅上落 4板塊尋寶
摩根資產管理許長泰：恒指續窄幅上落 4板塊尋寶
京東物流逾百萬人認購 延續新股熱潮
京東物流逾百萬人認購 延續新股熱潮
瑞士寶盛私銀Mark Matthews：美股未來10年跑輸中資股
瑞士寶盛私銀Mark Matthews：美股未來10年跑輸中資股
中原建業 內地代建龍頭
中原建業 內地代建龍頭
同業綠城管理 上市1年漲逾倍
同業綠城管理 上市1年漲逾倍
德杰：政府資助對小型基金較吸引 資助上限100萬元 仍需視基金需要
德杰：政府資助對小型基金較吸引 資助上限100萬元 仍需視基金需要
客戶日趨重視 富衛：CSR必要開支
客戶日趨重視 富衛：CSR必要開支
大股東黃紅云被列「債仔」 金科解話：離婚未完成分身家
大股東黃紅云被列「債仔」 金科解話：離婚未完成分身家
匯豐推氣候解決方案伙伴計劃
匯豐推氣候解決方案伙伴計劃
星室內水耕場來港 獨有技術工廈種菜
星室內水耕場來港 獨有技術工廈種菜
羽衣甘藍莖部 製醬汁免浪費
羽衣甘藍莖部 製醬汁免浪費
張兆聰：軍工股轉強 小注中航沈飛
張兆聰：軍工股轉強 小注中航沈飛
陳智鑾：無固定收入人士如何申請按揭？
陳智鑾：無固定收入人士如何申請按揭？
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：印度疫情影響有限 小米購23118
金子：印度疫情影響有限 小米購23118
張兆聰：優質股回至支持位可吸
張兆聰：優質股回至支持位可吸
洪龍荃、蔡銳：Shockwave產品倘納美醫保前景佳
洪龍荃、蔡銳：Shockwave產品倘納美醫保前景佳
陳大為：Bitcoin反彈後料橫行或再跌
陳大為：Bitcoin反彈後料橫行或再跌
《幫你格價》：抗通脹 iBond以外可選TIPS
《幫你格價》：抗通脹 iBond以外可選TIPS
沈永年：選擇較易租出內地盤有法
沈永年：選擇較易租出內地盤有法
陸振輝：開心其實很簡單
陸振輝：開心其實很簡單
趙海珠：加密貨幣波動 美匯90上落
趙海珠：加密貨幣波動 美匯90上落
謝紹榮：加密貨幣崩潰 黃金重拾升軌
謝紹榮：加密貨幣崩潰 黃金重拾升軌
陸振球：大學捐款也有通脹
陸振球：大學捐款也有通脹
陸振球：美國國策推低美元 黃金長線看好
陸振球：美國國策推低美元 黃金長線看好
林少陽：樓巿回穩 留意港資收租股
林少陽：樓巿回穩 留意港資收租股
技術取勝：中電處20天線之上
技術取勝：中電處20天線之上
謝偉銓：郊野公園非「神聖不可觸及」
謝偉銓：郊野公園非「神聖不可觸及」
李聲揚：比特幣大跌 銀行無礙
李聲揚：比特幣大跌 銀行無礙
蔡金強：詭異的台灣優越感
蔡金強：詭異的台灣優越感
艾雲豪：運動股表現不失禮 留意相關ETF
艾雲豪：運動股表現不失禮 留意相關ETF
蘇沛豐：民促法公布 科培消除不明朗因素
蘇沛豐：民促法公布 科培消除不明朗因素
李順威：債券大牛巿會結束嗎？
李順威：債券大牛巿會結束嗎？
劉思明：中証國藥青啤中線看好
劉思明：中証國藥青啤中線看好
何啟聰：績後急跌博反彈 騰訊購12581
何啟聰：績後急跌博反彈 騰訊購12581
瑞銀亞洲：騰訊績後受壓 看淡可沽22439
瑞銀亞洲：騰訊績後受壓 看淡可沽22439
摩根大通亞洲：捕捉科技股升勢 留意安科購25475
摩根大通亞洲：捕捉科技股升勢 留意安科購25475
周顯：比特幣乃永存的「邪教」？
周顯：比特幣乃永存的「邪教」？
王弼：比特幣50萬美元目標非吸引
王弼：比特幣50萬美元目標非吸引
曾淵滄：越地新高 估值仍低
曾淵滄：越地新高 估值仍低
湯文亮：炒比特幣不會輸死人
湯文亮：炒比特幣不會輸死人
陳永傑：美高通脹短暫 加息不易
陳永傑：美高通脹短暫 加息不易
廖偉強：樓巿初哥要多睇樓
廖偉強：樓巿初哥要多睇樓
布少明：經濟數據齊利樓市
布少明：經濟數據齊利樓市
馬泰陽：失業率回落 買家加快入市
馬泰陽：失業率回落 買家加快入市
嘉湖3房分層標準戶738萬成新樓王 十大屋苑周末21宗連續14周雙位數
嘉湖3房分層標準戶738萬成新樓王 十大屋苑周末21宗連續14周雙位數
觀瀾雅軒複式戶2470萬破頂
觀瀾雅軒複式戶2470萬破頂
凱滙低層2房半 月租2.1萬呎租35
凱滙低層2房半 月租2.1萬呎租35
外資基金2.5億翻新 和富薈變身「WORFU」
外資基金2.5億翻新 和富薈變身「WORFU」
天鑽特色戶享自然寧靜山景
天鑽特色戶享自然寧靜山景
昇悅居均呎逼1.9萬 7個月新高
昇悅居均呎逼1.9萬 7個月新高
疫苗接種醫保注意限制
疫苗接種醫保注意限制