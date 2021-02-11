逸南首日收130票超額1.5倍

此外，興勝創建（0896）上環荷李活道222號HOLLYWOOD HILL推售亦如箭在弦，正部署下月初登場。

逸南上周五公布首張50伙價單，折實均呎25,228元、並以折實427.6萬元、即2018年3月以來港島入場費最低新盤作招徠。發展商指，項目累錄近2000名參觀人士。市場消息指，該盤昨日首日收票，即日已錄得近130個認購登記，以首張價單50伙計，超額認購逾1.5倍。另恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，旗下啟德THE HENLEY I次輪暫收約3283票（大部分為首輪向隅客，即俗稱「復活票」），超額33倍。

HOLLYWOOD HILL擬下月初推

事實上，港島區新盤一向備受追捧，本月初推售的晉環大賣，市場亦有多個港島盤準備出籠。市場消息指，興勝創建旗下翻新項目HOLLYWOOD HILL，將於下月初推售。

據悉，HOLLYWOOD HILL提供48伙，全屬1房設計，實用面積約400方呎。上述荷李活道222號物業，前身為服務式住宅Ovolo，興勝2018年初約5.06億元向印度裔富商購入，以總樓面27,456方呎計，平均呎價18,429元。該名印度裔富商早於2010年以約2.98億元購入，帳面獲利2.08億元或70%。

周末一手沽約81伙大跌七成半

不過，過去兩日在缺乏大型全新盤推售下，一手市場僅錄得約81宗成交，較對上一周同期330伙大跌75%，其中正陸續入伙的信置（0083）觀塘凱滙，過去兩日連沽6伙，包括一個實用595方呎的2座高層G室2房戶，以約1477.7萬元售出，實呎24,836元。

同時，項目本月至今共沽80伙，套現逾13億元，平均每伙逾1,600萬元，樓盤累售1795伙，套現逾228億元。

御海灣II呎逼2.3萬創標準戶新高

此外，新地（0016）屯門御海灣II項目過去兩日合共售出18伙，據成交紀錄冊資料顯示，其中一個實用501方呎的1座26樓D室，3房間隔，以1148.39萬元售出，實呎22,922元，創項目標準分層單位呎價新高。