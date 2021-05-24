經濟

香港地產

觀瀾雅軒複式戶2470萬破頂

【明報專訊】多個地區錄得高價成交，美聯首席助理聯席董事張栢華表示，馬鞍山觀瀾雅軒2座高層複式戶，實用1379方呎，3房1套間隔，連車位最新以2470萬元售出，雖然較叫價大減230萬元，但仍創下屋苑新高成交價，實呎則為17,912元。原業主於2012年以1980萬元連車位購入，持貨9年，帳面獲利490萬元或約25%。

換樓客「無睇樓」910萬入市碧海藍天2房戶

「十優港姐」麥明詩「首置」進駐西九四小龍之一的荔枝角宇晴軒後，同為西九四小龍之一的碧海藍天，有換樓客「無睇樓」下以910萬元入市2房單位。香港置業分行營業經理黃銘傑表示，碧海藍天5座中層D室，內園景，2房間隔，實用502方呎，以約910萬元成交，實呎18,127元。買家為換樓客，在「無睇樓」下入市，原業主2011年2月以約428萬元購入上述單位，帳面獲利約482萬元或1.1倍。

將中2房逼900萬 一年同類新高

將軍澳再錄二手高價成交。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳中心3座中層A室，實用面積465方呎，2房間隔，望海景，單位以895萬元沽出，為一年屋苑同類新高價，實呎19247元。原業主2018年4月以750萬元購入，剛滿3年額印鬆綁易手，帳面獲利145萬元或19%。不過，亦有半新盤業主低價沽貨離場。利嘉閣分行高級聯席董事歐柏倫指，西貢逸瓏海匯2座頂層單位，實用面積595方呎，2房連儲物室間隔，附482方呎天台，以940萬元沽出，實呎15,798元。原業主2017年7月以約1,012.8萬元買入，帳面虧蝕約72.8萬元或貶值約7%。

上 / 下一篇新聞

疫下YouTube廣告增 VS media：客戶重效益 今年首兩月支出增七成 社交媒體關注度高
疫下YouTube廣告增 VS media：客戶重效益 今年首兩月支出增七成 社交媒體關注度高
YouTuber收入趨多元化 非單收取廣告費
YouTuber收入趨多元化 非單收取廣告費
「香港百店」推廣港品牌
「香港百店」推廣港品牌
許正宇：虛幣發牌兼顧監管發展
許正宇：虛幣發牌兼顧監管發展
押協鑫新能源股兩年前遭斬倉 保利協鑫：仍掌經營權
押協鑫新能源股兩年前遭斬倉 保利協鑫：仍掌經營權
萬達售AMC控股權 帳面賺逾60億
萬達售AMC控股權 帳面賺逾60億
摩根資產管理許長泰：恒指續窄幅上落 4板塊尋寶
摩根資產管理許長泰：恒指續窄幅上落 4板塊尋寶
京東物流逾百萬人認購 延續新股熱潮
京東物流逾百萬人認購 延續新股熱潮
瑞士寶盛私銀Mark Matthews：美股未來10年跑輸中資股
瑞士寶盛私銀Mark Matthews：美股未來10年跑輸中資股
中原建業 內地代建龍頭
中原建業 內地代建龍頭
同業綠城管理 上市1年漲逾倍
同業綠城管理 上市1年漲逾倍
德杰：政府資助對小型基金較吸引 資助上限100萬元 仍需視基金需要
德杰：政府資助對小型基金較吸引 資助上限100萬元 仍需視基金需要
客戶日趨重視 富衛：CSR必要開支
客戶日趨重視 富衛：CSR必要開支
大股東黃紅云被列「債仔」 金科解話：離婚未完成分身家
大股東黃紅云被列「債仔」 金科解話：離婚未完成分身家
匯豐推氣候解決方案伙伴計劃
匯豐推氣候解決方案伙伴計劃
星室內水耕場來港 獨有技術工廈種菜
星室內水耕場來港 獨有技術工廈種菜
羽衣甘藍莖部 製醬汁免浪費
羽衣甘藍莖部 製醬汁免浪費
張兆聰：軍工股轉強 小注中航沈飛
張兆聰：軍工股轉強 小注中航沈飛
陳智鑾：無固定收入人士如何申請按揭？
陳智鑾：無固定收入人士如何申請按揭？
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：印度疫情影響有限 小米購23118
金子：印度疫情影響有限 小米購23118
張兆聰：優質股回至支持位可吸
張兆聰：優質股回至支持位可吸
洪龍荃、蔡銳：Shockwave產品倘納美醫保前景佳
洪龍荃、蔡銳：Shockwave產品倘納美醫保前景佳
陳大為：Bitcoin反彈後料橫行或再跌
陳大為：Bitcoin反彈後料橫行或再跌
《幫你格價》：抗通脹 iBond以外可選TIPS
《幫你格價》：抗通脹 iBond以外可選TIPS
沈永年：選擇較易租出內地盤有法
沈永年：選擇較易租出內地盤有法
陸振輝：開心其實很簡單
陸振輝：開心其實很簡單
趙海珠：加密貨幣波動 美匯90上落
趙海珠：加密貨幣波動 美匯90上落
謝紹榮：加密貨幣崩潰 黃金重拾升軌
謝紹榮：加密貨幣崩潰 黃金重拾升軌
陸振球：大學捐款也有通脹
陸振球：大學捐款也有通脹
陸振球：美國國策推低美元 黃金長線看好
陸振球：美國國策推低美元 黃金長線看好
林少陽：樓巿回穩 留意港資收租股
林少陽：樓巿回穩 留意港資收租股
技術取勝：中電處20天線之上
技術取勝：中電處20天線之上
謝偉銓：郊野公園非「神聖不可觸及」
謝偉銓：郊野公園非「神聖不可觸及」
李聲揚：比特幣大跌 銀行無礙
李聲揚：比特幣大跌 銀行無礙
蔡金強：詭異的台灣優越感
蔡金強：詭異的台灣優越感
艾雲豪：運動股表現不失禮 留意相關ETF
艾雲豪：運動股表現不失禮 留意相關ETF
蘇沛豐：民促法公布 科培消除不明朗因素
蘇沛豐：民促法公布 科培消除不明朗因素
李順威：債券大牛巿會結束嗎？
李順威：債券大牛巿會結束嗎？
劉思明：中証國藥青啤中線看好
劉思明：中証國藥青啤中線看好
何啟聰：績後急跌博反彈 騰訊購12581
何啟聰：績後急跌博反彈 騰訊購12581
瑞銀亞洲：騰訊績後受壓 看淡可沽22439
瑞銀亞洲：騰訊績後受壓 看淡可沽22439
摩根大通亞洲：捕捉科技股升勢 留意安科購25475
摩根大通亞洲：捕捉科技股升勢 留意安科購25475
周顯：比特幣乃永存的「邪教」？
周顯：比特幣乃永存的「邪教」？
王弼：比特幣50萬美元目標非吸引
王弼：比特幣50萬美元目標非吸引
曾淵滄：越地新高 估值仍低
曾淵滄：越地新高 估值仍低
湯文亮：炒比特幣不會輸死人
湯文亮：炒比特幣不會輸死人
陳永傑：美高通脹短暫 加息不易
陳永傑：美高通脹短暫 加息不易
廖偉強：樓巿初哥要多睇樓
廖偉強：樓巿初哥要多睇樓
布少明：經濟數據齊利樓市
布少明：經濟數據齊利樓市
馬泰陽：失業率回落 買家加快入市
馬泰陽：失業率回落 買家加快入市
嘉湖3房分層標準戶738萬成新樓王 十大屋苑周末21宗連續14周雙位數
嘉湖3房分層標準戶738萬成新樓王 十大屋苑周末21宗連續14周雙位數
逸南首日收130票超額1.5倍
逸南首日收130票超額1.5倍
凱滙低層2房半 月租2.1萬呎租35
凱滙低層2房半 月租2.1萬呎租35
外資基金2.5億翻新 和富薈變身「WORFU」
外資基金2.5億翻新 和富薈變身「WORFU」
天鑽特色戶享自然寧靜山景
天鑽特色戶享自然寧靜山景
昇悅居均呎逼1.9萬 7個月新高
昇悅居均呎逼1.9萬 7個月新高
疫苗接種醫保注意限制
疫苗接種醫保注意限制