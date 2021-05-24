觀瀾雅軒複式戶2470萬破頂

換樓客「無睇樓」910萬入市碧海藍天2房戶

「十優港姐」麥明詩「首置」進駐西九四小龍之一的荔枝角宇晴軒後，同為西九四小龍之一的碧海藍天，有換樓客「無睇樓」下以910萬元入市2房單位。香港置業分行營業經理黃銘傑表示，碧海藍天5座中層D室，內園景，2房間隔，實用502方呎，以約910萬元成交，實呎18,127元。買家為換樓客，在「無睇樓」下入市，原業主2011年2月以約428萬元購入上述單位，帳面獲利約482萬元或1.1倍。

將中2房逼900萬 一年同類新高

將軍澳再錄二手高價成交。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳中心3座中層A室，實用面積465方呎，2房間隔，望海景，單位以895萬元沽出，為一年屋苑同類新高價，實呎19247元。原業主2018年4月以750萬元購入，剛滿3年額印鬆綁易手，帳面獲利145萬元或19%。不過，亦有半新盤業主低價沽貨離場。利嘉閣分行高級聯席董事歐柏倫指，西貢逸瓏海匯2座頂層單位，實用面積595方呎，2房連儲物室間隔，附482方呎天台，以940萬元沽出，實呎15,798元。原業主2017年7月以約1,012.8萬元買入，帳面虧蝕約72.8萬元或貶值約7%。