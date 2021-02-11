嘉湖3房分層標準戶738萬成新樓王 十大屋苑周末21宗連續14周雙位數

明報記者 林尚民

嘉湖山莊本月迄今已錄約40宗成交，比上月同期約36宗多約一成，平均成交實呎亦由上月全月約10,907元，按月升約3%至本月的11,308元。中原地產副區域營業董事王樹明表示，上述高價成交單位，為嘉湖山莊美湖居6座高層B室，實用面積623方呎，3房連套房間隔，本月初叫價758萬元放售，放盤兩周即以738萬元易手，創屋苑分層標準戶新高，實呎11,846元。原業主2015年以483萬元購入單位，帳面獲利255萬元或53%。資料顯示，屋苑對上一個3房分層標準戶高價成交，為2018年10月售出的嘉湖山莊翠湖居3座中高層A室，當時成交價同為738萬元，惟該單位實用面積約636方呎，實呎11,604元。

業界指失業率回落 業主叫價轉趨強硬

事實上，據中原地產及美聯統計均顯示，十大屋苑剛過去周末錄得21宗成交，雖然較前周末分別下跌25%及19%，但已是連續14個周末穩企雙位數水平。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日本港疫情放緩，帶動買家外出睇樓及入市氣氛，惟港九各區均有新盤準備推出，近期發展商普遍開價貼市，部分睇樓客轉至一手入票抽籤，分散二手客源。

美聯物業住宅部行政總裁布少明則指，失業率回落，以及本地生產總值好轉，反映香港經濟有望在疫情放緩下復蘇，剛過去周末不少市民趁樓價尚未大升前出動睇樓，惟業主亦因為前景轉樂觀，態度轉硬，開價進取，加上減價盤大部分已經消化，不少準買家轉而靜待5月下旬及6月魚貫而推的新盤開價才作決定，令二手交投略見回軟。

太古城3房1230萬沽 30年升7.4倍

此外，周末十大屋苑中以將軍澳新都城最活躍，中原地產高級分區營業董事柯勇表示，新都城剛過去周末錄7宗成交，較上周升75%，最新成交包括2期6座低層A室，實用441方呎，2房間隔，剛以732萬元成交，實呎16,599元。原業主於2010年以275萬元購入，現帳面獲利457萬元或1.6倍。中原地產資深區域營業董事趙鴻運指，鰂魚涌太古城剛過去周末錄得2宗成交，其中海星閣中層G室成交，實用580方呎，3房間隔，以1230萬元沽出，實呎21,207元。原業主於1991年以147萬元買入，持貨30年，帳面獲利1083萬元或7.4倍。