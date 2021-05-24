馬泰陽：失業率回落 買家加快入市

近日新盤市場持續升溫，港島及啟德新盤銷情熾熱，發展商趁勢加緊推盤，最新獲批預售的票王大圍新盤推售如箭在弦，火炭鐵路新盤有望加入戰圈，另市區單幢新盤亦接連出擊，一手市場百花齊放，預計短期內新盤市場將繼續有一番龍爭虎鬥。

二手交投表現同樣突出，年內迄今不足5個月二手住宅註冊量已逼近2.5萬宗，已超越去年下半年。值得注意，樓市氣氛熾熱下，大額成交頻仍，市場接連錄得名人入市個案，包括明星以及老牌家族等。事實上近日股市波動，加密貨幣市場風起雲湧，呈大起大落之勢，不少散戶叫苦連天。相比股市，樓市表現穩健得多，即使受到疫情及中美貿易戰衝擊，仍然力保升幅，加上量寬及低息環境之下，資產價格勢將被推升，突顯磚頭價值，相信將吸引不少資金湧入本港物業市場。

隨着疫苗發揮效用，近日本港疫情回穩，香港第一季GDP增長幅度勝預期，市場預期上半年GDP升幅表現理想，加上就業情况有改善，最近失業率連跌兩期至6.4%，為去年9至11月以來的最低水平，有利促進市場氣氛。雖然失業率對樓市買賣交投影響不明顯，不過市民收入改善相信將對租務市場承接起正面作用。經濟復蘇預期升溫，買家料加快入市，以免遲買更貴，年內樓價有力上高位。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]