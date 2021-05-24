布少明：經濟數據齊利樓市

今年的樓市到底有多旺？數據不會說謊，資料顯示，本年截至5月18日，二手住宅註冊量已錄24982宗，超越去年下半年24804宗水平。若以上下半年計算，二手住宅註冊量已創自2018年上半年後的3年新高。

進入次季，樓市交投更見暢旺。主因是多項數據均顯示，香港經濟已經走出疫情陰霾，見谷底回升迹象。首先是本港今年首季本地生產總值（GDP）預估數字按年升幅勝預期，更出現自2010年第一季以來最勁的按年增幅，機構更隨即上調香港GDP預測。與此同時，本地失業率亦已從高位連續2個月回落，加上疫情再有緩和迹象，令市場憧憬本港經濟有「疫後復蘇」的可能。誠然，香港仍未完全擺脫疫情的影響，至少新加坡旅遊汽泡又再延期，與內地恢復通關亦未有進一步消息，特區政府亦表明，復蘇需更長時間。惟經過年多的「與疫同行」，市民的信心已經日漸恢復。這點從樓價走勢穩步回升可以反映。

現時樓市被樂觀氣氛籠罩，估計短期交投都會繼續暢旺。5月份至今，一手市場已錄得近1700伙成交，較4月份約820伙大幅上升逾1倍，預期6月份將有多個大盤部署推售，相信將會進一步為一手市場氣氛加溫，並帶動二手樓價持續錄得升幅。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]