廖偉強：樓巿初哥要多睇樓

香港在營商方面亦有很多優點，低稅率絕對是吸引外資投資的好地方，自由貿易的美譽更加是世界知名；香港也是國際金融中心，世界很多不同類別的公司都會設立辦事處於香港，再加上香港絕對是搭建橋樑進入中國內地營商的好地方。相信今年有很多想入市的買家及投資者，已認同大部分利淡的消息已經漸漸消除，隨之而來都是好消息，這樣的結果在上半年已經形成上升浪，大部分用家已陸續市場，投資者已經整裝待發，這些買家絕對是市場探熱針，以他們的投資經驗絕對能夠掌握市場脈搏，當下半年旅遊氣泡及中港兩地放寬通關的條件，下半年的樓市絕對驚人。

習慣成自然這句說話相信無人不認同，任何事情經過重複之後就會成為習慣，對該事物的認識就會加深，習慣之後就不會對該事情造成恐懼，亦能夠輕鬆去處理事情。筆者認為就算從來未進入房地產市場的買家，在進入市場購買單位之前，最好是習慣及了解房地產的資訊。在未入市之前都嘗試抽時間去不斷睇樓，當正自己是一個投資者；當盡量了解各區樓價的指標，亦了解買賣及財務安排的過程，到決定需要入市的時候，就容易掌握速度。因為很多第一次入市的買家經常都會猶豫，擔心買貴及買錯，這樣的猶豫，就會經常錯失市場最好的時機；任何初哥經過反覆練習之後就會成為專家，決定的錯誤就會減少。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]