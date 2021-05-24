陳永傑：美高通脹短暫 加息不易

聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟正在好轉，但未走出困境，仍持續需要政策支持。不同群體收入差距懸殊，對低收入人士而言，經濟復蘇更緩慢。在2月份收入最低一群有20%的人仍然失業，最高收入一群則為6%。

聯儲局副主席克拉里達表示，該局正為經濟提供重要支持，即使首季經濟增長強勁，距離實現局方目標仍有很長的路要走。對何時開始討論縮減買債計劃，目前仍未考慮。他表示，美國實際失業率接近10%，預計未來數月隨着經濟重啟而出現的物價上升，不太可能持續至明年，聯儲局基本預測經濟不會過熱。

芝加哥聯儲行長埃文斯表示，寬鬆貨幣政策仍將合適，政策有空間讓通脹升穿目標水平。三藩市聯儲行長戴利表示，目前離開正常化仍有很長的路要走，經濟仍需要大量貨幣政策支持，現非考慮縮減買債時候。明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡尼表示，近1000萬美國人仍然沒有工作，堅定認為應該提供大量支持。

美國4月份消費物價指數按月上升0.8%，按年上升4.2%，高於市場預期的3.6%。通脹飈升正如聯儲局成員所言，屬於暫時性，實質經濟距離實現加息就更遙遠，加息不易，而且美國經濟仍未企穩陣腳。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]