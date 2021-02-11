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投資策略

摩根大通亞洲：捕捉科技股升勢 留意安科購25475

【明報專訊】市場憧憬恒指季檢將納入更多新經濟股，加上美團（3690）及阿里巴巴（9988）等同股不同權股份佔恒指比重上限可達8%，不少科技股上周均由近期低位反彈，帶動恒生科技指數連升4日，重上8000點大關，技術上或需觀望短線能否企穩8000點，因此位置為自去年11月至4月期間底部支持。

如投資者希望捕捉整體科技股上落，目前市場上產品選擇愈來愈豐富，除與恒生科指掛鈎的交易所買賣基金(ETF)外，較進取的投資者亦不妨留意追蹤這些ETF的窩輪，如安碩恒生科技ETF輪證認購、認沽證近日已上市，提供4至6倍的實際槓桿效應。

看好可參考安科購25475，行使價18.55元，實際槓桿約6.2倍，2021年11月10日到期。但如認為科技股反彈勢頭未必持續則可參考安科沽25477，行使價15.15元，實際槓桿5倍，2021年11月10日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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