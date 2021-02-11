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瑞銀亞洲：騰訊績後受壓 看淡可沽22439

【明報專訊】港股上周五高開134點後走勢轉弱，曾跌逾300點，最終靠穩收市。騰訊（0700）上周四收市後放榜，不過以非國際財務報告準則計算，經調整後盈利按年升22%至331.18億元人民幣，業績遜於預期。有見及此，雖然多家大行維持予以騰訊的「買入」評級，但就趁機調低目標價。騰訊績後曾下跌近4%，失守600元，雖然其後跌幅收窄至3.4%，收報588.5元，但仍然成為上周五跌幅最多的成分股。

根據瑞銀上周五紀錄，可見騰訊認購得到顯著的支持，似乎投資者並沒有因績後的消息而對騰訊失去信心，反而紛紛買入搏股份反彈。如投資者看好騰訊股價可回升，迎難而上，看好可留意騰訊認購28152，行使價679.38元，2021年12月到期，有效槓桿約6.6倍。相反，如投資者看淡騰訊，可留意騰訊認沽22439，行使價515.38元，2021年9月到期，有效槓桿約8倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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