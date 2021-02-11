何啟聰：績後急跌博反彈 騰訊購12581

騰訊（0700）首季經調整盈利僅為市場預期下限，加上憂慮佔恒指比重即將被下調，騰訊績後受壓，失守600元關口後，低位曾跌逾4%至584元以下，收市跌逾3%。騰訊急跌過後，600元或已成為阻力，支持或參考250天線約575元。

騰訊績後捱沽，吸引大量資金流入好倉，觀望反彈機會。進取好友考慮價外高槓桿中短期認購證，看好可考慮騰訊認購證12581，行使價686.38元，2021年7月到期，實際槓桿約14.6倍；亦見有較保守好友考慮500兌1的中長期認購證，相關選擇或可留意騰訊認購證25250，行使價679.38元，2021年12月到期，實際槓桿約6.7倍。相反看淡或可考慮騰訊認沽證28676，行使價532.38元，2021年7月到期，實際槓桿約11.3倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]