經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：績後急跌博反彈 騰訊購12581

【明報專訊】港股缺乏方向，恒指上周五高開在28500點以上後倒跌，低位曾跌逾180點至28300點以下。向上有待挑戰28800點，兩萬八關口或具支持。

騰訊（0700）首季經調整盈利僅為市場預期下限，加上憂慮佔恒指比重即將被下調，騰訊績後受壓，失守600元關口後，低位曾跌逾4%至584元以下，收市跌逾3%。騰訊急跌過後，600元或已成為阻力，支持或參考250天線約575元。

騰訊績後捱沽，吸引大量資金流入好倉，觀望反彈機會。進取好友考慮價外高槓桿中短期認購證，看好可考慮騰訊認購證12581，行使價686.38元，2021年7月到期，實際槓桿約14.6倍；亦見有較保守好友考慮500兌1的中長期認購證，相關選擇或可留意騰訊認購證25250，行使價679.38元，2021年12月到期，實際槓桿約6.7倍。相反看淡或可考慮騰訊認沽證28676，行使價532.38元，2021年7月到期，實際槓桿約11.3倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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