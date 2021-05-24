經濟
陸振輝 優游歲月

投資策略

陸振輝：開心其實很簡單

【明報專訊】人生在世，每個人都有不同命運，但無論貧富貴賤，都會各自歡喜，各自憂愁。真正有正能量的人，就能夠恆常保持內心的喜悅，不會被外在環境所改變和影響。

因此哄自己開心是一種能力，能讓自己快樂是一種選擇。要理解餘生不長，要學會寬容別人。生活中很多時候自己的不快樂，是因為對別人不滿意。人非聖賢，孰能無過？懂得寬恕別人，才能夠快樂自己。如果挑剔得多了，感情就淡了，由愛入恨，既傷害了別人也會辜負了自己。

當人到退休，就更要學會取悅自己。「若無閒事掛心頭，便是人間好時節」。餘生不長，不要把光陰浪費給煩惱，而應該要用珍貴的時間尋找快樂。人生不會永遠一帆風順，再苦再累也要笑着面對，一定要相信風雨過後，必有彩虹。

惹你生氣的人，適宜遠離；愛說是非的人不應深交。因此要拋棄那些無用的社交，要多留一些閒暇給自己，要做自己想做的事，要過自己想過的生活。不要虧欠別人，也不要委屈自己。

有人說：「要讓自己成為一支蠟燭，不但可以溫暖自己，還可以照亮別人」。開心其實很簡單，只要你肯展顏一笑，就會有陽光照進你的心田。快樂其實是會傳染，自己快樂，身邊的人也會被你感染和你一起快樂。願你做一個會哄自己開心的人，在餘生與快樂為伴。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]

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