《幫你格價》：抗通脹 iBond以外可選TIPS

明報記者 黃清瑤

TIPS與iBond都是與通脹掛鈎的債券，前者票面價會根據美國的綜合消費物價指數（CPI）升跌而調整。與iBond最大分別是港府會在3年後，以100元底價回收債券。相反，TIPS會以收市價計算利息，同時又會以最終收市價贖回，因此投資者可同時賺價賺息，或蝕價蝕息。與其他美國國債一樣，TIPS會每年支付利息兩次。

TIPS以收市價計算利息 可同時賺價賺息

一般而言，TIPS的入場門檻為1000美元，假設票面利率為3厘，假設通脹率維持不變的情况下，投資者每年可穩獲30美元利息。假設通脹率為5%，本金就會以1050美元計算，再以本金1050美元計算3%通脹率，即該年總利息為31.5美元。

市場上有多種不同年期的TIPS可供選擇，就以2020年7月15日已到期的10年期TIPS（912828NM8）為例，票面利率為1.25厘，計算折扣優惠及溢價後，到期日贖回價為1179.85美元，全期利息為137.32美元，扣除本金即獲利317.17美元，持貨10年，每年平均回報率約為3.17%。

再以2016年1月15日已到期的10年期TIPS（912828ET3）為例，票面利率為2厘，到期日贖回價為1197.69美元，全期利息為223.84美元，扣除本金即獲利421.53美元，持貨10年，每年平均回報率約為4.21%。

在港買TIPS僅可透過指定美股券商

不過並非所有TIPS都有年均3厘以上回報，就以5年期的TIPS（912828K33）為例，票面利率為0.125厘，扣除溢價後，僅獲利84.305美元，即持貨5年，每年平均回報只有1.68%。若投資者有興趣買入TIPS，需要透過一些能指定買賣美股券商如嘉信理財(Charles Schwab)、花旗私人銀行等方可買入。

買相關ETF需扣除管理費股息稅

除了直接買入TIPS，本地投資者又可買入追蹤美國國的交易所買賣基金（ETF），當中包括iShares抗通脹債券ETF（TIP）、Schwab美國抗通脹債券ETF（SCHP）、PIMCO 1-5年期美國抗通脹債券指數ETF（STPZ）等等。

就以iShares抗通脹債券ETF為例，若投資者持貨10年，扣除股息稅、管理手續費後僅賺2.23%。不過，過去1年通脹上升不少，如只持有1年，除稅後賺4.29%。至於PIMCO 1-5年期美國抗通脹債券指數ETF，過去5年扣除股息稅後總回報2.79%，過去1年扣除股息稅後總回報7.14%。雖然買入這些ETF會較方便，不需另外開設指定劵商戶口，但由於每年會收取管理費及股息稅，回報就會大打折扣，因此建議直接購入TIPS。

事實上，TIPS並非全無風險，目前市場憂慮通脹升溫，以致不少人會留意與通脹掛鈎產品。若用作較長年期投資，市場上難免出現消費物價指數下跌甚至通縮情况，此時TIPS票面價會下跌亦會令回報打折扣。此外，TIPS又有流動性風險，由於其市場規模較小，因此流動性會較低，即使沽出未必有投資者接貨。

IMF料美通脹 2年內上升至2.5%

如購買TIPS又希望賺價賺息，最重要是留意美國綜合消費物價指數走勢，對於美國通脹預期，各大投資銀行及研究機構皆認為，今年內通脹率將會企穩2%或以上（見表2）。

長線來看，各大組織的預測亦有所不同。就以國際貨幣組織（IMF）為例，預期美通脹率於2023年及2024年達2.5%，及後於2026年回落至2.2%。

至於美國農業部（USDA）則預期，2023年美通脹率會上升至2.2%，2023年至2026年皆處於2.3%水平。至於歐洲聯盟委員會 (European Commission)及經濟合作暨發展組織（OECD）看法相對保守，料未來2年美通脹率會低於1.9%水平。

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