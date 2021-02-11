經濟
幫你格價

投資策略

《幫你格價》：抗通脹 iBond以外可選TIPS

【明報專訊】上一期《幫你格價》分析了香港第八批與通脹掛鈎債券（iBond）前景，如果投資者認為iBond前景或回報不夠吸引，其實亦可選擇購買美國通脹掛鈎債券（Treasury Inflation-Protected Securities），TIPS的票面價（Coupon）跟隨美國消費物價指數（CPI）浮動。部分10年期TIPS的每年平均回報至少有3厘，如投資者認為未來美國通脹率會大升，可考慮投資TIPS或追蹤TIPS的交易所買賣基金（ETF）。

明報記者 黃清瑤

TIPS與iBond都是與通脹掛鈎的債券，前者票面價會根據美國的綜合消費物價指數（CPI）升跌而調整。與iBond最大分別是港府會在3年後，以100元底價回收債券。相反，TIPS會以收市價計算利息，同時又會以最終收市價贖回，因此投資者可同時賺價賺息，或蝕價蝕息。與其他美國國債一樣，TIPS會每年支付利息兩次。

TIPS以收市價計算利息 可同時賺價賺息

一般而言，TIPS的入場門檻為1000美元，假設票面利率為3厘，假設通脹率維持不變的情况下，投資者每年可穩獲30美元利息。假設通脹率為5%，本金就會以1050美元計算，再以本金1050美元計算3%通脹率，即該年總利息為31.5美元。

市場上有多種不同年期的TIPS可供選擇，就以2020年7月15日已到期的10年期TIPS（912828NM8）為例，票面利率為1.25厘，計算折扣優惠及溢價後，到期日贖回價為1179.85美元，全期利息為137.32美元，扣除本金即獲利317.17美元，持貨10年，每年平均回報率約為3.17%。

再以2016年1月15日已到期的10年期TIPS（912828ET3）為例，票面利率為2厘，到期日贖回價為1197.69美元，全期利息為223.84美元，扣除本金即獲利421.53美元，持貨10年，每年平均回報率約為4.21%。

在港買TIPS僅可透過指定美股券商

不過並非所有TIPS都有年均3厘以上回報，就以5年期的TIPS（912828K33）為例，票面利率為0.125厘，扣除溢價後，僅獲利84.305美元，即持貨5年，每年平均回報只有1.68%。若投資者有興趣買入TIPS，需要透過一些能指定買賣美股券商如嘉信理財(Charles Schwab)、花旗私人銀行等方可買入。

買相關ETF需扣除管理費股息稅

除了直接買入TIPS，本地投資者又可買入追蹤美國國的交易所買賣基金（ETF），當中包括iShares抗通脹債券ETF（TIP）、Schwab美國抗通脹債券ETF（SCHP）、PIMCO 1-5年期美國抗通脹債券指數ETF（STPZ）等等。

就以iShares抗通脹債券ETF為例，若投資者持貨10年，扣除股息稅、管理手續費後僅賺2.23%。不過，過去1年通脹上升不少，如只持有1年，除稅後賺4.29%。至於PIMCO 1-5年期美國抗通脹債券指數ETF，過去5年扣除股息稅後總回報2.79%，過去1年扣除股息稅後總回報7.14%。雖然買入這些ETF會較方便，不需另外開設指定劵商戶口，但由於每年會收取管理費及股息稅，回報就會大打折扣，因此建議直接購入TIPS。

事實上，TIPS並非全無風險，目前市場憂慮通脹升溫，以致不少人會留意與通脹掛鈎產品。若用作較長年期投資，市場上難免出現消費物價指數下跌甚至通縮情况，此時TIPS票面價會下跌亦會令回報打折扣。此外，TIPS又有流動性風險，由於其市場規模較小，因此流動性會較低，即使沽出未必有投資者接貨。

IMF料美通脹 2年內上升至2.5%

如購買TIPS又希望賺價賺息，最重要是留意美國綜合消費物價指數走勢，對於美國通脹預期，各大投資銀行及研究機構皆認為，今年內通脹率將會企穩2%或以上（見表2）。

長線來看，各大組織的預測亦有所不同。就以國際貨幣組織（IMF）為例，預期美通脹率於2023年及2024年達2.5%，及後於2026年回落至2.2%。

至於美國農業部（USDA）則預期，2023年美通脹率會上升至2.2%，2023年至2026年皆處於2.3%水平。至於歐洲聯盟委員會 (European Commission)及經濟合作暨發展組織（OECD）看法相對保守，料未來2年美通脹率會低於1.9%水平。

[幫你格價]

相關字詞﹕消費物價指數 綜合消費物價指數 債券

上 / 下一篇新聞

疫下YouTube廣告增 VS media：客戶重效益 今年首兩月支出增七成 社交媒體關注度高
疫下YouTube廣告增 VS media：客戶重效益 今年首兩月支出增七成 社交媒體關注度高
YouTuber收入趨多元化 非單收取廣告費
YouTuber收入趨多元化 非單收取廣告費
「香港百店」推廣港品牌
「香港百店」推廣港品牌
許正宇：虛幣發牌兼顧監管發展
許正宇：虛幣發牌兼顧監管發展
押協鑫新能源股兩年前遭斬倉 保利協鑫：仍掌經營權
押協鑫新能源股兩年前遭斬倉 保利協鑫：仍掌經營權
萬達售AMC控股權 帳面賺逾60億
萬達售AMC控股權 帳面賺逾60億
摩根資產管理許長泰：恒指續窄幅上落 4板塊尋寶
摩根資產管理許長泰：恒指續窄幅上落 4板塊尋寶
京東物流逾百萬人認購 延續新股熱潮
京東物流逾百萬人認購 延續新股熱潮
瑞士寶盛私銀Mark Matthews：美股未來10年跑輸中資股
瑞士寶盛私銀Mark Matthews：美股未來10年跑輸中資股
中原建業 內地代建龍頭
中原建業 內地代建龍頭
同業綠城管理 上市1年漲逾倍
同業綠城管理 上市1年漲逾倍
德杰：政府資助對小型基金較吸引 資助上限100萬元 仍需視基金需要
德杰：政府資助對小型基金較吸引 資助上限100萬元 仍需視基金需要
客戶日趨重視 富衛：CSR必要開支
客戶日趨重視 富衛：CSR必要開支
大股東黃紅云被列「債仔」 金科解話：離婚未完成分身家
大股東黃紅云被列「債仔」 金科解話：離婚未完成分身家
匯豐推氣候解決方案伙伴計劃
匯豐推氣候解決方案伙伴計劃
星室內水耕場來港 獨有技術工廈種菜
星室內水耕場來港 獨有技術工廈種菜
羽衣甘藍莖部 製醬汁免浪費
羽衣甘藍莖部 製醬汁免浪費
張兆聰：軍工股轉強 小注中航沈飛
張兆聰：軍工股轉強 小注中航沈飛
陳智鑾：無固定收入人士如何申請按揭？
陳智鑾：無固定收入人士如何申請按揭？
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：印度疫情影響有限 小米購23118
金子：印度疫情影響有限 小米購23118
張兆聰：優質股回至支持位可吸
張兆聰：優質股回至支持位可吸
洪龍荃、蔡銳：Shockwave產品倘納美醫保前景佳
洪龍荃、蔡銳：Shockwave產品倘納美醫保前景佳
陳大為：Bitcoin反彈後料橫行或再跌
陳大為：Bitcoin反彈後料橫行或再跌
沈永年：選擇較易租出內地盤有法
沈永年：選擇較易租出內地盤有法
陸振輝：開心其實很簡單
陸振輝：開心其實很簡單
趙海珠：加密貨幣波動 美匯90上落
趙海珠：加密貨幣波動 美匯90上落
謝紹榮：加密貨幣崩潰 黃金重拾升軌
謝紹榮：加密貨幣崩潰 黃金重拾升軌
陸振球：大學捐款也有通脹
陸振球：大學捐款也有通脹
陸振球：美國國策推低美元 黃金長線看好
陸振球：美國國策推低美元 黃金長線看好
林少陽：樓巿回穩 留意港資收租股
林少陽：樓巿回穩 留意港資收租股
技術取勝：中電處20天線之上
技術取勝：中電處20天線之上
謝偉銓：郊野公園非「神聖不可觸及」
謝偉銓：郊野公園非「神聖不可觸及」
李聲揚：比特幣大跌 銀行無礙
李聲揚：比特幣大跌 銀行無礙
蔡金強：詭異的台灣優越感
蔡金強：詭異的台灣優越感
艾雲豪：運動股表現不失禮 留意相關ETF
艾雲豪：運動股表現不失禮 留意相關ETF
蘇沛豐：民促法公布 科培消除不明朗因素
蘇沛豐：民促法公布 科培消除不明朗因素
李順威：債券大牛巿會結束嗎？
李順威：債券大牛巿會結束嗎？
劉思明：中証國藥青啤中線看好
劉思明：中証國藥青啤中線看好
何啟聰：績後急跌博反彈 騰訊購12581
何啟聰：績後急跌博反彈 騰訊購12581
瑞銀亞洲：騰訊績後受壓 看淡可沽22439
瑞銀亞洲：騰訊績後受壓 看淡可沽22439
摩根大通亞洲：捕捉科技股升勢 留意安科購25475
摩根大通亞洲：捕捉科技股升勢 留意安科購25475
周顯：比特幣乃永存的「邪教」？
周顯：比特幣乃永存的「邪教」？
王弼：比特幣50萬美元目標非吸引
王弼：比特幣50萬美元目標非吸引
曾淵滄：越地新高 估值仍低
曾淵滄：越地新高 估值仍低
湯文亮：炒比特幣不會輸死人
湯文亮：炒比特幣不會輸死人
陳永傑：美高通脹短暫 加息不易
陳永傑：美高通脹短暫 加息不易
廖偉強：樓巿初哥要多睇樓
廖偉強：樓巿初哥要多睇樓
布少明：經濟數據齊利樓市
布少明：經濟數據齊利樓市
馬泰陽：失業率回落 買家加快入市
馬泰陽：失業率回落 買家加快入市
嘉湖3房分層標準戶738萬成新樓王 十大屋苑周末21宗連續14周雙位數
嘉湖3房分層標準戶738萬成新樓王 十大屋苑周末21宗連續14周雙位數
觀瀾雅軒複式戶2470萬破頂
觀瀾雅軒複式戶2470萬破頂
逸南首日收130票超額1.5倍
逸南首日收130票超額1.5倍
凱滙低層2房半 月租2.1萬呎租35
凱滙低層2房半 月租2.1萬呎租35
外資基金2.5億翻新 和富薈變身「WORFU」
外資基金2.5億翻新 和富薈變身「WORFU」
天鑽特色戶享自然寧靜山景
天鑽特色戶享自然寧靜山景
昇悅居均呎逼1.9萬 7個月新高
昇悅居均呎逼1.9萬 7個月新高
疫苗接種醫保注意限制
疫苗接種醫保注意限制