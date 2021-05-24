洪龍荃、蔡銳：Shockwave產品倘納美醫保前景佳

通波仔新技術 聲波震裂血管鈣化阻塞物

Shockwave Medical（SWAV）成立於2009年，致力開發和商業化使用聲波應對血管鈣化的技術。 聲波碎石技術多年來已廣泛應用於泌尿科治療結石。Shockwave把技術應用到血管，用聲波把鈣化的阻塞物震裂，再用氣球把碎裂的鈣化物壓平，技術在2016年首次通過FDA認證。使用Shockwave對病人的風險遠低於傳統的鑽石磨頭，對醫生而言操作上也相對簡單，大大縮短了新醫生的訓練時間，因此產品一推出便大受歡迎。

Shockwave的主要產品分為周邊動脈導管和冠狀動脈導管兩大類，大部分產品已獲美國FDA及歐盟CE認證。冠狀動脈C2導管在今年2月通過FDA認證後公司股價至今已上漲三成。C2導管預計兩年內會在日本上架，Shockwave medical今年初和健適醫療組成合資公司準備進軍中國市場，隨着Shockwave的產品在世界各地快速搶佔市場，在可見將來Shockwave的產品需求只會有增無減。另外C2導管在今年亦取得「美國醫療保險和醫療補助服務中心」的獨立產品編號，根據過往紀錄，取得獨立編號的新產品通常在一年內就會被納入美國公營醫保Medicare的保障範圍。

Medicare是美國政府專門保障65歲以上長者而設的醫保計劃，覆蓋美國超過18%人口，而且大部分長者都是心血管鈣化的高危一族，每條定價4700美元的C2導管一旦成功納入醫保，需求將會大幅上升。更重要的是公司的核心專利保護期延續至2030年後，除非有新一代技術橫空出世，否則Shockwave在可見將來有望獨佔這個日益擴大的市場。

執筆之時，筆者及其客戶持有Shockwave Medical （SWAV）

中原博立研究團隊

[洪龍荃、蔡銳 明智博立]