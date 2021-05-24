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洪龍荃、蔡銳 明智博立

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洪龍荃、蔡銳：Shockwave產品倘納美醫保前景佳

【明報專訊】因為生活習慣的改變，已發展地區民眾心血管疾病流行率不斷上升，根據Circulation醫學期刊的報告，2016年全球主要死於心血管疾病的死亡人數每年超過1760萬，預計到2030年將增加到2360萬以上。俗稱「通波仔」的冠狀動脈成形術是應對心血管疾病的常用方法，用特制氣球壓平血管內壁的脂蛋白物質讓血液重新流通。可是很多時病人的血管及阻塞物會有不同程度的鈣化，輕微的鈣化可以用帶有切割功能的氣球解決，而面對較嚴重的鈣化，傳統的應對方法是冠狀動脈旋磨術，即是用鑽石磨頭磨掉鈣化物，但是這個過程風險較高，有機會引至血管破裂等致命併發症，被磨碎的鈣微粒也會跟隨血液在身體流動，有機會引至血管栓塞。今天的主角Shockwave就是為解決嚴重血管鈣化而生。

通波仔新技術 聲波震裂血管鈣化阻塞物

Shockwave Medical（SWAV）成立於2009年，致力開發和商業化使用聲波應對血管鈣化的技術。 聲波碎石技術多年來已廣泛應用於泌尿科治療結石。Shockwave把技術應用到血管，用聲波把鈣化的阻塞物震裂，再用氣球把碎裂的鈣化物壓平，技術在2016年首次通過FDA認證。使用Shockwave對病人的風險遠低於傳統的鑽石磨頭，對醫生而言操作上也相對簡單，大大縮短了新醫生的訓練時間，因此產品一推出便大受歡迎。

Shockwave的主要產品分為周邊動脈導管和冠狀動脈導管兩大類，大部分產品已獲美國FDA及歐盟CE認證。冠狀動脈C2導管在今年2月通過FDA認證後公司股價至今已上漲三成。C2導管預計兩年內會在日本上架，Shockwave medical今年初和健適醫療組成合資公司準備進軍中國市場，隨着Shockwave的產品在世界各地快速搶佔市場，在可見將來Shockwave的產品需求只會有增無減。另外C2導管在今年亦取得「美國醫療保險和醫療補助服務中心」的獨立產品編號，根據過往紀錄，取得獨立編號的新產品通常在一年內就會被納入美國公營醫保Medicare的保障範圍。

Medicare是美國政府專門保障65歲以上長者而設的醫保計劃，覆蓋美國超過18%人口，而且大部分長者都是心血管鈣化的高危一族，每條定價4700美元的C2導管一旦成功納入醫保，需求將會大幅上升。更重要的是公司的核心專利保護期延續至2030年後，除非有新一代技術橫空出世，否則Shockwave在可見將來有望獨佔這個日益擴大的市場。

執筆之時，筆者及其客戶持有Shockwave Medical （SWAV）

中原博立研究團隊

[洪龍荃、蔡銳 明智博立]

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