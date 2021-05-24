大股東黃紅云被列「債仔」 金科解話：離婚未完成分身家

引述黃紅云指：事件將快速解決

集團指，事件引發眾多投資者對公司的關注，為避免對投資者造成誤導，維護廣大中小投資者的利益，公司立即就相關信息向黃紅云徵詢，獲黃紅云回覆，有能力且有意願積極、快速履行解決由陶虹遐向法院提出申索事項。作為金科股份實際控制人，其個人及其投資的其他公司與金科股份在經營上完全獨立，從未佔用金科股份的資金及資產。

黃紅云又指，正積極與相關方溝通協調，此事件將快速解決，不會對上市公司正常經營產生不良影響。

據金科股份首季報告顯示，即使黃紅云與陶虹遐已離婚多年，但雙方及其女兒黄斯詩仍列為一致行動人。黃紅云與陶虹遐並共同持有重慶市金科投資控股集團100%權益，並透過該公司持有共計14.2%或近7.59億股的金科股份。而截至今年4月底止，當中約5億股已質押，佔公司股本的9.38%，佔雙方持股量的66.02%。