客戶日趨重視 富衛：CSR必要開支

【明報專訊】近年企業對社會企業責任（CSR）愈趨着重，以捐款、組織義工等方式參興社會公益活動。富衛保險3月公布，向匡智會捐助280萬元設立碗具清潔培訓中心。對於為何企業需花費作CSR支出，富衛大中華區首席市務總監謝振國認為，現時客戶在購買產品前，會更留意是否認同公司過往行為，公司有否回饋社會，會影響客戶選擇。因此CSR如市場推廣、客戶服務，都是必要存在的支出。
有否回饋社會 影響客戶選擇
除CSR外，富衛亦有其他品牌建立贊助項目，例如演唱會、展覽活動等。謝振國指贊助活動時，除了平衡客戶、銷售團隊的需要，亦會加入CSR的項目，盡量有效地運用贊助資源。例如智障人士過去較少機會接觸社會，因此該行在電動方程式賽車活動，安排香港特殊奧運會的學員與義工一同參與。
富衛自2014年與匡智會開始合作，謝振國表示該行會每年撥款資助匡智會助學金計劃，建立藝術、學術、體育的專長，亦撥款支持自閉症人士進行過渡性支援，例如生活技能和工作實習等，支持他們投入社會。在捐款外，他們亦會參與受助計劃的設計，以及邀請員工作為義工參與。選擇贊助項目方面，除了資助匡智會等促進社會包容項目，謝振國表示，富衛CSR項目亦有利用醫療本業，資助建立網上情緒健康測試。以及保育項目，例如贊助北極馬拉松。