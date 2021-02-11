客戶日趨重視 富衛：CSR必要開支

有否回饋社會 影響客戶選擇

除CSR外，富衛亦有其他品牌建立贊助項目，例如演唱會、展覽活動等。謝振國指贊助活動時，除了平衡客戶、銷售團隊的需要，亦會加入CSR的項目，盡量有效地運用贊助資源。例如智障人士過去較少機會接觸社會，因此該行在電動方程式賽車活動，安排香港特殊奧運會的學員與義工一同參與。

富衛自2014年與匡智會開始合作，謝振國表示該行會每年撥款資助匡智會助學金計劃，建立藝術、學術、體育的專長，亦撥款支持自閉症人士進行過渡性支援，例如生活技能和工作實習等，支持他們投入社會。在捐款外，他們亦會參與受助計劃的設計，以及邀請員工作為義工參與。選擇贊助項目方面，除了資助匡智會等促進社會包容項目，謝振國表示，富衛CSR項目亦有利用醫療本業，資助建立網上情緒健康測試。以及保育項目，例如贊助北極馬拉松。