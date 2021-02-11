經濟

德杰：政府資助對小型基金較吸引 資助上限100萬元 仍需視基金需要

【明報專訊】財政司長陳茂波在今年的《財政預算案》提出，容許更多外地基金遷冊來港，證監會更落實措施，對遷冊來港開放式基金提供資助每間上限100萬元（見附表），熟悉基金註冊及運作的德杰律師事務所合伙人黃柏維指出，新的建議，料會吸引基金界參與，但是不會因為有新機制而令基金業界蜂湧遷冊到港。他預期，新的機制對小型基金或更吸引。

明報記者

政府目前亦正就容許外地基金遷冊到港方面進行諮詢，黃柏維指已有客戶提出查詢。他說，若有法例配套，讓外地投資基金遷冊，來港註冊為開放式基金型公司（OFC）或有限合夥基金（LPF），估計會有基金參與。不過，他認為「不見得（基金）會一窩蜂湧入」，最終仍需視乎基金的商業決定及需要性而定。

「不見得會一窩蜂湧入」

他預料，相對而言，政府的新資助建議對小型基金減省成本的效益相對較大，因此小型基金會較有興趣。在政府構思法律配套，冀吸引外國基金業界遷冊來港之前，他認為，香港在證券條例其實已在2003年有所完善及清晰，加上配套的專業人士較多，倘香港仍維持實施普通法，加上鄰近內地市場，配合財政司長新建議，料會吸引高質素的基金經理遷冊到港。

港仍實施普通法 會吸引高質素基金

早在政府推出資助計劃吸引外國基金遷冊來港前，黃柏維表示，香港多年前已建立由證監會批核的OFC架構，惟至今仍只有約5間機構使用OFC機制在港註冊，坦言「相比下在開曼群島營運比香港要求低」。他認為，如果香港能夠提供專業費用資助的話，會是吸引機構的考慮因素之一。最近他亦見有客戶查詢來港成立OFC。反之在港的LPF已註冊數目向來較多，已有逾100個，多做單項項目基金，彈性較大，亦無需證監會批核。

現時私募基金錄得盈利時，一般會在向投資者分派回本金及按章程列出回報後，會再與投資者拆分得到的附帶權益，隨著香港已通過法例容許投資者獲得的附帶權益享有稅務豁免，黃柏維形容：「這對業界非常鼓舞，對私募基金非常吸引」。

相關字詞﹕附帶權益稅務豁免 有限合夥基金 開放式基金型公司 黃柏維 德杰律師事務所

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