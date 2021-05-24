瑞士寶盛私銀Mark Matthews：美股未來10年跑輸中資股

去年11月3日美國總統大選後，市場已預期拜登將出任新一屆總統，拜登亦順利在今年1月入主白宮，上任不久即獲國會通過1.9萬億美元財政刺激方案，並且已提出長達8年2.3萬億美元基建投資大計，再加上聯儲局期內繼續積極印鈔，今年3月美國廣義貨幣供應（M2）按年增長24.2%；Mark Matthews表示，在美國上述財政及貨幣政策力挺經濟、支持股市的情况下，美股三大指數過去逾半年均曾至少升逾25%（見表）。

電商科技助壓成本 美通脹料本季見頂

惟值得注意的是，在上月29日拜登上任總統100日當日，被視為美股領先指標的納指已經見頂，標指及道指則緊隨其後於本月7日及10日創歷史新高，該三大指數近日已從高位回落，幅度介乎1.96%至5.21%。

Matthews分析，過去1年美國M2增長如此高，難免會觸發通脹憂慮，尤其是近月商品價格顯著回升，更令市場對通脹升溫的陰霾揮之不去，「商品價格升跌屬大型周期，上升周期達10年，下跌周期也長達10年，目前來看，商品價格已於去年見底，今年是上升周期的開始；商品價格回升，向來與通脹升溫存在正關連性（Positive Correlation）」。他續說，拜登政府早前直接向國民派錢，推升基層消費能力，而且市場憧憬基建投資大幅增加，均是商品價格急升的原因。

不過，Matthews亦稱，隨着亞馬遜（Amazon）等科技公司進軍不同零售領域，美國消費者可以從電商平台直接採購產品，節省不少中間人費用，這也會帶來結構通縮壓力。他預測美國消費物價指數（CPI）增長率本季高達3.7%後，下季將放緩至3.3%，此趨勢在今年末季及明年首季亦會持續，因此通脹近月升溫料屬暫時，此觀點與聯儲局看法亦屬一致。

美服務業PMI回落 預示經濟增長放緩

Matthews分析，令近日美股轉弱的真正原因是，美國ISM服務業PMI上月報62.7，較3月高位63.7回落，他預測該PMI在未來幾個月將進一步回落至50多點，反映當地經濟增長動力放緩；過去每逢該經濟領先指標短期急速下滑或持續回落一段時間，美股表現往往欠佳。

美國除了經濟增長動力放緩外，2008年金融海嘯後、包括去年疫情以來聯儲局連番推出量寬（QE）印錢救市的後遺症亦已湧現，資料顯示，去年最富有的1%美國家庭擁有34.2萬億美元財富，佔全美國家庭財富比例30.4%，而底層的一半人口僅擁有2.1萬億美元財富，僅佔財富比例1.9%。

中國及早收水防範泡沫 利經濟股市長期表現

Matthews認為，目前美國貧富懸殊問題嚴重，的確屬中長期經濟發展的不明朗因素；作為比較，他表示，去年3月全球多國央行因應疫情大舉放水後，中國政府第二季便開始相對收緊貨幣政策，以防範海外資金大舉流入製造資產泡沫，屬明智之舉，亦有利經濟中長期健康發展。Matthews續說，內地居民現僅將約10%資產配置於股市，若日後經濟穩定發展引領股市愈來愈成熟，預料有關比例將會愈來愈高，故他預測過去10年美股跑贏中資股的趨勢（見圖2）將會改變，未來10年料由中資股跑贏美股。

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