摩根資產管理許長泰：恒指續窄幅上落 4板塊尋寶

明報記者 葉創成

與今年首季急升銳降，高低位差距達4104點不同，恒指本季高位為上月29日的29405點、低位為本月14日的27715點，差距僅1690點，處於窄幅上落格局（見圖）。

摩根資產管理許長泰上周五在專訪中表示，港股目前存在多項好淡因素角力，預料恒指在今季餘下時間難以擺脫上落市格局，「目前兩個主要負面因素影響港股，第一是市場對美國通脹環境及聯儲局貨幣政策走勢比較關注，現時當地勞工市場數據比較差，但其他經濟數據均在改善中，所以出現比較混雜（mixed）的經濟及政策信息；第二，由今年3月開始，全國兩會後人行貨幣政策開始正常化，而監管當局對科網行業龍頭企業在電子商貿及金融科技的發展均有所收緊，令該板塊面對比較大的調整壓力」。

「不過，港股也有不少正面因素支持，首先是中國內地經濟仍然維持理想增長，再加上即使香港經濟暫仍有一定壓力，但近來疫情控制得不錯，不像台灣、新加坡及其他東南亞國家出現新一波爆發。總體來說，既有利好因素也有利淡因素，目前是有多個因素在拉扯，令大市本季以來處於上落市」。

監管不明朗因素持續 中資科網龍頭料跑輸

即使恒指本季以來僅上升80點，惟55隻成分股股價表現差異頗大，貢獻恒指五大藍籌包括不同新舊經濟股，拖累恒指五大藍籌則主要是中資科網龍頭股及中資金融股（見表）。許長泰預測，即使中資科網龍頭股股價今季餘下時間未必再會顯著調整，估計仍會繼續跑輸大市：

「內地政府對科網行業監管的調整或收緊，並非一時三刻可以解決，即使對阿里巴巴（9988）的反壟斷調查已決定罰款182億元人民幣而有解決迹象，但仍有幾家大型科網股繼續接受調查，這可能會影響它們業務前景，並且需要罰款，這是投資者關注的；在金融科技方面，大家也見到螞蟻集團須在企業架構上作出調整以配合監管要求，我覺得市場需要更多時間認真了解此舉對它們的資本要求（Capital Requirement）、對它們的業務營運及賺錢能力有何影響呢？我覺得這不是本季餘下時間、即未來5至6個星期可以解決的問題，所以我預期該板塊短期仍會有一定壓力」。

多國鋪設新電網 銅需求急升

作為比較，許長泰目前看好原材料商品股的表現，「雖然內地4月經濟數據略遜市場預期，但其實如果全世界都要面對物價上升的壓力，對原材料、商品甚至工業股的盈利實屬正面，有關股份本季以來已有不錯表現，估計本季下半段仍繼續值得留意」。

在原材料、商品股中，許長泰現看好銅、鋁、鎳、鋅等工業金屬股多於石油能源股，「銅在內地以至全球環保或減碳過程中，是必須原材料，因為隨着多個國家更廣泛使用太陽能或風力發電，需要鋪設更多新電網，而銅作為電線或導體的需求將大幅上升，這可以解釋為何近月銅價爆升得如此厲害；而且全球經濟正在復蘇，加上美國總統拜登提出要在當地興建數十萬個電動車充電站，全部均需要工業金屬，對相關原材料是有比較大的推動力」。

「原材料之中，我們對石油或燃料股暫時未必太過看好，原因是產油國目前亦是藉着減產支持油價而己，即使假設明年跨國旅遊可全面恢復，令飛機燃料及石油需求大幅增長，但產油國屆時亦可以很輕易地增加產能滿足新增需求，也就是說，供應及需求不平衡推升油價的情况不會維持很長時間，相信油價只會比較平穩」。

電動車新能源近月調整 可再留意

國家主席習近平去年9月在第75屆聯合國大會宣布，中國將力爭於2030年前實現二氧化碳排放達到峰值，2060年前實現碳中和，消息帶動不少中資電動車及新能源股股價在去年9至今年2月中勁升數倍，跟着明顯調整，惟上周又再展現強勢，許長泰認為，有關股份可以留意，「我覺得電動車在未來幾年會繼續被市場關注，雖然有些尚未開始商業生產的電動車股股價去年也大幅上升，（反映市場曾炒過龍），但我覺得整體來說，（經過近月調整後），電動車相關板塊現時值得趁低吸納；至於風電及太陽能股，中國政府希望減碳，其中一個很重要的手段是正式啟動全國性碳交易市場，屆時風力及太陽能等新能源發電股可望藉出售碳配額賺取額外收益」。

許長泰續說，在中國實現2060年前碳中和目標的過程中，屬「有辣有唔辣」，在減碳的新能源股可望受惠的同時，對現時碳排放量高的煉鋼及傳統能源發電行業均會帶來負面影響，「這些碳排放量比較嚴重的行業或企業，日後須買入碳排放配額來繼續營運，假如它們不能夠有效地用新科技減低碳排放量的話，營運成本將逐漸上升，可能會感到較大的壓力，這是市場所憂慮的」。

另外，許長泰建議可留意出口股，「目前全球需求復蘇得最強勁的是歐美國家，這明顯有利出口股；而中美關係緊張對出口股帶來的不明朗因素近月亦有所降低」。

三大風險：通脹疫情中美關係

雖然投資者在本季餘下時間可望繼續「炒股不炒市」，在許長泰上文提及多個板塊尋寶，但他亦提出通脹升溫、疫情惡化及中美關係等三大風險需要密切注視，一旦出現明顯變化，便需要降低風險胃納、由攻轉守。

「第一個風險始終是美國通脹，雖然我們接受當地通脹近月升溫屬暫時，原因是去年基數偏低、原材料價格上升及美國勞動力略趨緊張，但假如很多一次性因素一個接一個滾動地出現，通脹在一段較預期長的時間仍然高企不下，便可能會改變投資者的看法，令股市出現波動」。

「第二個風險是疫情，目前大家對歐美成功控制疫情均十分樂觀，覺得隨着民眾接種疫苗便可完全重啟經濟，要留意幾個例子，例如疫苗接種率不低的智利近來出現一波比較嚴重的爆發，新加坡亦是亞洲疫苗接種率比較高的國家，它在近來新一波疫情每日感染人數約30至40人並不算高，但已足夠令經濟放慢腳步，而且北半球在入冬後會否有另一波疫情爆發這也是需要再觀察的」。

「第三個風險當然便是已經困擾市場多年的中美關係，雖然我們預期美國總統拜登在向華加徵關稅方面暫不會有太多動作，但也你見到中國與美國在很多其他領域的關係都比較緊張，例如在美國以預託證券(ADR)方式掛牌的中概股會否有除牌風險呢？又或者台海局勢及整體亞洲區的地緣政治會否突然轉趨負面呢？作為風險管理，這也是我們需要多留意的事情」。

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