押協鑫新能源股兩年前遭斬倉 保利協鑫：仍掌經營權

公告：僅收到1716萬元貸款

根據公告，集團於2019年8月28日以協鑫新能源股份作抵押，向一名獨立第三方貸款最多6000萬美元，對方將分4期發放貸款，前3期為1600萬元，最後一期為1200萬元。至2019年10月，保利協鑫共持有118.8億股協鑫新能源，並將當中8.651億股質押作首期貸款擔保，並轉入存管經紀帳戶。

惟集團指，貸款人並未提供協定的貸款額。截至2020年2月只收到合共220萬美元（約1716萬港元）貸款，遠低於貸款協議。然而於2020年5月18日，保利協鑫卻收到貸款人通知指違反貸款協議，雙方曾經磋商惟未有達成任何協議。至本月初，保利協鑫向存管經紀作出查詢後獲悉，於2020年6月6日或前後，貸款人已接管所有質押股份。經進一步查詢，一家聲稱為貸款人「繼任實體」指已將質押股份「沒收並出售」。

保利協鑫指，即使質押股份所有權據稱已被沒收，公司認為其仍控制協鑫新能源的經營權。集團指，公司極其重視此事項，除審查及加強其內部控制程序外，公司正就貸款人聲稱行使對質押股份的擔保權益一事尋求法律意見，且正考慮所有可用的法律行動。