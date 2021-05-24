許正宇：虛幣發牌兼顧監管發展

比特幣再急挫 跌穿3.4萬美元

許正宇指出，很多虛擬資產以區塊鏈（Blockchain）為核心技術，有去中心化及匿名交易特性，容易成為洗錢和恐怖分子籌集資金工具。因此今次發牌制度是參照財務行動特別組織（Financial Action Task Force）就監管虛擬資產訂立的最新國際標準，要求在香港運作的VASPs須向證監會申請牌照，並遵守目前適用於金融機構及指定非金融行業在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的各項要求，包括客戶盡職審查及紀錄保存等。

同時，制度亦訂下有關財政資源、知識及經驗、業務健全、風險管理、客戶資產分離管理等監管要求，確保獲發牌的VASPs具備穩健經營的先決條件，以保障投資者利益。這充分顯示出香港作為國際金融中心捍衛金融制度穩健的決心，並為持續加強打擊洗錢和反恐融資制度所作出的努力。

修改建議 准海外公司申牌

此外，他表示，考慮到虛擬資產背後技術的複雜性、所涉及的風險及價格波動性有別於傳統金融產品，監管機構認為至少在發牌制度推出初期，VASPs應該只准服務專業投資者。他又指，加密貨幣價格最近大幅波動，其中因素之一受社交媒體及網上貼文等投機行為影響。從保護投資者的角度出發，現階段限制只可服務專業投資者，可為市場有序運作及健康發展創造條件。

許正宇提到，諮詢過程中有意見認為，除了容許香港本地成立公司申請VASP牌照外，亦應拓寬涵蓋範疇吸引海外公司來港，因此將修改建議，容許已根據《公司條例》註冊的海外成立公司申請VASP牌照。