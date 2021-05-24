經濟

「香港百店」推廣港品牌

【明報專訊】VS media今年3月與香港廠商會、淘寶全球購合作推出「香港百店」跨境電商項目，主要透過直播方式向內地客銷售以往跨境客喜歡購買的手信如皮草、金器和保健品。目前「香港百店」產品SKU（商品款色）逾100個，但相對淘寶全球購在內地有逾2億用戶，她形容目前產品SKU是極少，未來會主力增加產品多樣化。VS Media創辦人兼首席執行官黃雅芬提到較早開始的「澳門百店」，去年11月至今至逾半年總銷售額逾800萬元，至於「香港百店」開始銷售約一個月，未有具體銷售額，但預期可跑贏澳門。

新晉主播：內地客關注運費質量

新加入主播行列的Kelly（圖）是「香港百店」主播之一，至今約一個多月在淘寶直播追蹤人數約1.3萬。她表示每天會開4小時「live（直播）」，高峰時觀眾介乎700至1000人。她稱曾如聯同周家蔚、阮兆祥、張學潤等名人或藝人開live，高峰時觀眾曾達30萬人。Kelly透露，內地觀眾普遍關注運費和產品質量保證等問題。

黃雅芬表示，內地主播的直播銷售模式「領先全球」，不但為KOL（關鍵意見領袖）生態圈創造新模式，亦令電商市場更蓬勃。她透露，主播一般抽取分成介乎10%至50%，若客戶是知名品牌分成會較低，亦較容易透過減價帶動銷售；相反一些較為陌生新品牌分成則較高。黃雅芬又指出，目前有不少本地藝人於內地從事直播帶貨，較為有名氣的如劉小慧、葉翠翠和佘詩曼等。

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