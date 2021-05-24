「香港百店」推廣港品牌

新晉主播：內地客關注運費質量

新加入主播行列的Kelly（圖）是「香港百店」主播之一，至今約一個多月在淘寶直播追蹤人數約1.3萬。她表示每天會開4小時「live（直播）」，高峰時觀眾介乎700至1000人。她稱曾如聯同周家蔚、阮兆祥、張學潤等名人或藝人開live，高峰時觀眾曾達30萬人。Kelly透露，內地觀眾普遍關注運費和產品質量保證等問題。

黃雅芬表示，內地主播的直播銷售模式「領先全球」，不但為KOL（關鍵意見領袖）生態圈創造新模式，亦令電商市場更蓬勃。她透露，主播一般抽取分成介乎10%至50%，若客戶是知名品牌分成會較低，亦較容易透過減價帶動銷售；相反一些較為陌生新品牌分成則較高。黃雅芬又指出，目前有不少本地藝人於內地從事直播帶貨，較為有名氣的如劉小慧、葉翠翠和佘詩曼等。