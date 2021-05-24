YouTuber收入趨多元化 非單收取廣告費

Emi Wong月入21萬冠香港

據今年初有市場行銷平台公布、以僅以觀看次數（Views）收入計的本港十大YouTube頻道，排名第一位的Emi Wong單月YouTube廣告收入近21萬元，VS Media旗下藝人笑波子則以13.3萬元居第三位。對於實際收入，黃雅芬表示，YouTuber對報道相當敏感，一般不想對外透露。但她提到，以笑波子每周上載約4至5條片段計，每月大概可分到10萬至數十萬元不等的YouTube廣告費。

黃雅芬稱，香港區YouTube是以每1000次觀看次數支付10元比例，向YouTuber付廣告費，餘此類推，因此若片段加上中英文字幕，吸引海外觀眾收看可賺取更多收入，因此台灣YouTuber一般較具語言優勢，片段以普通話為主，吸引不少的海外華僑觀眾收看。付費比例在不同地區略有不同，例如美國YouTube廣告費則是以每1000次觀看次數支付約70元準則發放。

增會員制打賞等收入渠道

除了YouTube發放的廣告費用，以及不同廣告商投放頻道拍攝廣告片等原有收入渠道，YouTube近年亦為YouTuber創造更多收入來源。例如YouTube近年為頻道推出會員制，會員可向頻道支付會員費觀看更多獨家影片，以及售賣自家貼圖和直播打賞功能等。YouTube自身亦推出尊尚版本（Premium），以零廣告體驗吸納用戶，同時亦開始拍攝自家內容，推出原創影片。