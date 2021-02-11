疫下YouTube廣告增 VS media：客戶重效益 今年首兩月支出增七成 社交媒體關注度高

明報記者 陳麗歡

去年疫情緊張期間，不少市民需在家工作或學習等，加上各種社交距離措施，帶動社交媒體和視頻製作流量大增。根據媒體廣告監測平台admanGo資料，今年1至2月香港廣告市場開支反彈，按年升24%至41億元，當中投放於YouTube廣告開支佔約12%，按年增67%至近5億元（見圖）。

直播帶貨即時顯示成交額更吸客

黃雅芬表示，未有疫情前企業客戶不介意投放100萬元於不同媒介上建立品牌形象，但在疫情下市道不景，客戶在廣告支出上變得謹慎，更傾向於一個「可量度廣告成效」的渠道。她解釋，客戶在社交媒體落廣告，可以透過加入有追蹤代碼的網址連結（tracking URL）辨識流量來源，以及追蹤用戶在網站點擊的項目，有助收集更多數據來計算廣告對銷售帶來的效益。

黃雅芬指出，近年興起的直播帶貨能即時顯示商品成交額，吸引更多客戶投放資源。她說，在上述多項因素帶動下，VS Media去年收入按年大增三至四成，創成立以來歷史新高。當中香港區業務收入佔四成，台灣收入佔三成，其餘三成則是新加坡和內地。

VS Media過去曾從事經理人業務，以去年收入計的本地十大YouTuber（見表）中，林芊妤（Coffee）和點Cook Guide都曾是VS Media旗下藝人，現時十大YouTuber中僅笑波子是VS Media旗下藝人。公司近年逐步退出經理人業務，轉型成同時服務不同YouTube頻道，黃雅芬表示，目前公司與本港逾200條YouTube頻道簽訂協議提供支援，當中包括藝人鄭中基的「機動電視台RTV」，與Coffee及點Cook Guide亦是長期合作伙伴。

助YouTuber拓客源訂預算

黃雅芬提及，公司會為頻道提供當時的熱話題材、為YouTuber尋找廣告商、投資者和為頻道計算每年的營運開支。她表示，愈來愈多人加入新媒體市場，廣告客戶亦難以緊貼市場動向，現時更傾向和MCN合作，以確保在社交媒體投放廣告時的推廣效益，而不少YouTuber或頻道本身亦傾向透過MCN與廣告客戶接洽，保障自身利益。