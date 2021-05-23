宣布離婚後首公開露面 蓋茨續戴婚戒

法律界料梅琳達或代3子女爭產

《商業內幕》報道，蓋茨在上周三（19日）參與美國商會（USCC）的全球經濟復蘇網上論壇時仍戴着婚戒。這是他宣布離婚後，首次公開露面。TMZ引述知情人士稱，為逃避傳媒，梅琳達以每晚13.2萬美元（約103萬港元）的租金，租下加勒比海國家格林納達（Grenada）的卡利維尼角島（Calivigny Island），以便帶同3名子女及部分摯親避風頭，但蓋茨本人沒有份。TMZ的消息人士稱，大部分家庭成員都支持梅琳達，兩人算不上和平分手。

蓋茨與梅琳達沒有婚前協議，雖然兩人承諾會捐出大部分身家，雙方卻各自聘請星級律師來處理離婚訴訟。部分法律界人士揣測，梅琳達可能尋求增加3名子女可繼承的財產。

蓋茨原本設定，每名子女可繼承1000萬美元，其餘家財將會撥歸慈善。《福布斯》估計，兩人的資產達1300億美元。與這些資產相比，他們每名子女只分到0.008%的身家。

夫妻財產共有制，使上市公司創辦人或大股東在離婚時涉及到公司股權重新分配。若夫妻雙方未達成一致，有可能導致公司控制權的轉移。不過蓋茨僅持有微軟的1.37%在外流通股，對微軟影響不大。

蓋茨僅持1.37%在外流通股

對微軟影響微

此前亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）已在2019年1月與結婚25年的麥肯齊（MacKenzie Scott）離婚。根據他們所居住的華盛頓州的法律，婚姻期間的財富必須平分。麥肯齊最終拿了兩人持有的25%亞馬遜股份，相當於4%的亞馬遜流通股，並交出所有投票權，使貝索斯保住對亞馬遜的控制權。

至於特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）則離過3次婚，並與第二任太太兩度結婚、兩度離婚。據稱馬斯克每次結婚，都會簽署婚前或婚後協議。

[企業地球村]