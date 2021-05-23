蓋茨婚變後 正派形象瀕破滅

資料來源：商業內幕、紐約郵報、華爾街日報

《紐約時報》上周報道，在一些圈子，蓋茨「在工作環境存在可疑行為」已是眾人皆知。該報道稱，蓋茨在婚後偶爾會追求公司裏的女性，包括微軟及蓋茨基金會的員工。事實上，梅琳達當初也是微軟的市場經理，兩人於1987年在職場認識。《商業內幕》稱，兩人在一次工作晚宴邂逅，蓋茨受到梅琳達吸引，於是利用母親在杜克大學（Duke University，梅琳達母校）的人脈，了解梅琳達的背景。兩人最終在1994年結婚。

不過婚後的蓋茨似乎未修心養性。《華爾街日報》上周引述知情人士稱，微軟董事會成員曾在2019年底聘請一家律師事務所，調查一名微軟女工程師爆料信，內容聲稱她自2000年起，與蓋茨有多年性關係。這意味蓋茨在婚後數年已有婚外情。

蓋茨的發言人澄清，蓋茨在2020年卸任董事會，與該調查無關，並指這事件已過去近20年，並以友好的方式結束。不過《華爾街日報》稱，該名女工程師曾要求微軟公司給梅琳達看她的爆料信。外界未知梅琳達有沒有閱讀過該信件。《華爾街日報》稱，至少由2019年開始，梅琳達一直與幾家律師事務所的律師聯絡，尋求辦理離婚，儘管外界未知箇中原因。

另有消息指出，梅琳達是在蓋茨與「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係於2019年曝光後，開始與律師商討離婚。蓋茨於2011年首次與愛潑斯坦見面，而愛潑斯坦此前已為教唆未成年少女賣淫而認罪。蓋茨曾不止一次，前往愛潑斯坦的曼哈頓別墅，據稱這觸怒了梅琳達。

2011年與「富豪淫媒」愛潑斯坦見面

愛潑斯坦與美國權貴關係密切，他在2019年再次因販運未成年人士參與性行為而被捕，其後在獄中離奇死亡。蓋茨解釋，出於慈善原因與愛潑斯坦會面，又形容與其會面是「判斷失誤」。

除與淫媒交往，蓋茨也被指涉嫌勾引下屬。《紐約時報》引述兩名消息人士稱，2006年蓋茨參加一名微軟女員工演示會，當時擔任公司董事長的蓋茨離席後，立刻給發電郵，邀請她共進晚餐。

一名看過該電郵的人士告訴《紐約時報》稱，蓋茨在電郵寫道：「如果這讓你不舒服，就假裝什麼也沒發生過。」兩名知情人稱，該女員工確實感到不舒服，決定假裝沒事發生。

《紐時》：蓋茨邀晚餐女員工感不適

此事發生一兩年後，蓋茨代表基金會前往紐約，與他同行的是基金會一名女員工。該名女員工表示，在雞尾酒會上，蓋茨站在她身邊低聲說：「我想見你。你願意和我共進晚餐嗎？」該女子對此感到不適，但只能以笑迴避作答。蓋茨發言人否認《紐約時報》的爆料並稱在蓋茨宣布離婚後，此類失實報道不斷被刊登，令人遺憾。

據稱，蓋茨年輕時相當不羈。美國媒體翻查由偵查報道記者華萊士（James Wallace）撰寫，並於1997年出版的蓋茨傳記《Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace》（超速：比爾蓋茨與控制網絡空間的競賽），內容披露蓋茨就讀哈佛大學期間，經常流連波士頓的風月場所。創業後，他和伙伴會日以繼夜編程，但辛勞過後又會辦瘋狂派對，把脫衣舞孃召到蓋茨家中。

婚前協議允每年一周末與前女友度假

華萊士引述蓋茨友人的說法指出，蓋茨年輕時相當荒唐，喜歡找脫衣舞孃開裸體泳池派對，其狂野生活方式在其圈內廣為人知。與梅琳達交往後，蓋茨仍與前女友、矽谷著名風投資本家溫布萊德（Ann Winblad）關係密切。蓋茨1997年接受《時代》雜誌訪問時稱，在考慮是否跟梅琳達結婚時，曾徵求溫布萊德意見，得到對方認可。蓋茨與梅琳達於1994年結婚前有一項特別協議，是蓋茨每年可花一個周末，與溫布萊德在北卡州海邊小屋度假。蓋茨向《時代》雜誌稱，他與溫布萊德「一邊玩高爾夫球，一邊討論生物科技」。

[企業地球村]