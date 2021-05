蓋茨婚變後 正派形象瀕破滅

資料來源:商業內幕、紐約郵報、華爾街日報

《紐約時報》上周報道,在一些圈子,蓋茨「在工作環境存在可疑行為」已是眾人皆知。該報道稱,蓋茨在婚後偶爾會追求公司裏的女性,包括微軟及蓋茨基金會的員工。事實上,梅琳達當初也是微軟的市場經理,兩人於1987年在職場認識。《商業內幕》稱,兩人在一次工作晚宴邂逅,蓋茨受到梅琳達吸引,於是利用母親在杜克大學(Duke University,梅琳達母校)的人脈,了解梅琳達的背景。兩人最終在1994年結婚。

不過婚後的蓋茨似乎未修心養性。《華爾街日報》上周引述知情人士稱,微軟董事會成員曾在2019年底聘請一家律師事務所,調查一名微軟女工程師爆料信,內容聲稱她自2000年起,與蓋茨有多年性關係。這意味蓋茨在婚後數年已有婚外情。

蓋茨的發言人澄清,蓋茨在2020年卸任董事會,與該調查無關,並指這事件已過去近20年,並以友好的方式結束。不過《華爾街日報》稱,該名女工程師曾要求微軟公司給梅琳達看她的爆料信。外界未知梅琳達有沒有閱讀過該信件。《華爾街日報》稱,至少由2019年開始,梅琳達一直與幾家律師事務所的律師聯絡,尋求辦理離婚,儘管外界未知箇中原因。

另有消息指出,梅琳達是在蓋茨與「富豪淫媒」愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)的關係於2019年曝光後,開始與律師商討離婚。蓋茨於2011年首次與愛潑斯坦見面,而愛潑斯坦此前已為教唆未成年少女賣淫而認罪。蓋茨曾不止一次,前往愛潑斯坦的曼哈頓別墅,據稱這觸怒了梅琳達。

2011年與「富豪淫媒」愛潑斯坦見面

愛潑斯坦與美國權貴關係密切,他在2019年再次因販運未成年人士參與性行為而被捕,其後在獄中離奇死亡。蓋茨解釋,出於慈善原因與愛潑斯坦會面,又形容與其會面是「判斷失誤」。

除與淫媒交往,蓋茨也被指涉嫌勾引下屬。《紐約時報》引述兩名消息人士稱,2006年蓋茨參加一名微軟女員工演示會,當時擔任公司董事長的蓋茨離席後,立刻給發電郵,邀請她共進晚餐。

一名看過該電郵的人士告訴《紐約時報》稱,蓋茨在電郵寫道:「如果這讓你不舒服,就假裝什麼也沒發生過。」兩名知情人稱,該女員工確實感到不舒服,決定假裝沒事發生。

《紐時》:蓋茨邀晚餐女員工感不適

此事發生一兩年後,蓋茨代表基金會前往紐約,與他同行的是基金會一名女員工。該名女員工表示,在雞尾酒會上,蓋茨站在她身邊低聲說:「我想見你。你願意和我共進晚餐嗎?」該女子對此感到不適,但只能以笑迴避作答。蓋茨發言人否認《紐約時報》的爆料並稱在蓋茨宣布離婚後,此類失實報道不斷被刊登,令人遺憾。

據稱,蓋茨年輕時相當不羈。美國媒體翻查由偵查報道記者華萊士(James Wallace)撰寫,並於1997年出版的蓋茨傳記《Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace》(超速:比爾蓋茨與控制網絡空間的競賽),內容披露蓋茨就讀哈佛大學期間,經常流連波士頓的風月場所。創業後,他和伙伴會日以繼夜編程,但辛勞過後又會辦瘋狂派對,把脫衣舞孃召到蓋茨家中。

婚前協議允每年一周末與前女友度假

華萊士引述蓋茨友人的說法指出,蓋茨年輕時相當荒唐,喜歡找脫衣舞孃開裸體泳池派對,其狂野生活方式在其圈內廣為人知。與梅琳達交往後,蓋茨仍與前女友、矽谷著名風投資本家溫布萊德(Ann Winblad)關係密切。蓋茨1997年接受《時代》雜誌訪問時稱,在考慮是否跟梅琳達結婚時,曾徵求溫布萊德意見,得到對方認可。蓋茨與梅琳達於1994年結婚前有一項特別協議,是蓋茨每年可花一個周末,與溫布萊德在北卡州海邊小屋度假。蓋茨向《時代》雜誌稱,他與溫布萊德「一邊玩高爾夫球,一邊討論生物科技」。

