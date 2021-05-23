中證監：對「偽市值管理」零容忍

易會滿：上市公司要敬畏投資者

近年有不少內地背景的上市公司，在完成股權分置及推出股權激勵計劃後，股份實現全流通時，冀股份保持適當價值。近年「市值管理」概念在中港市場大為普遍，引起該等公司老闆期望股價處於相對高水平，爭取回到相對更高估值的A股市場上市，從中爭取更大額融資。不過，隨着近一個星期內地爆出中源家居、信諾及昊志機電等8家內地公司出現「坐莊」事件及捲入監管機構調查，引起市場關注。

新華網引述易會滿指出：「『偽市值管理』本質是上市公司及實控人與相關機構和個人相互勾結，濫用持股、資金、信息等優勢操縱股價，侵害投資者合法權益，擾亂市場秩序，境內外市場均將其作為重點打擊對象。」這意味監管機構開始針對性採取行動。易會滿又稱，上市公司及實控人、行業機構和從業人員，要敬畏法治、敬畏投資者，遠離操縱市場、內幕交易等亂象，珍視自身聲譽和職業操守，共同維護公開、公平、公正的市場秩序。