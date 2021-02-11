TVB股東會前 「小股東」質疑多項蝕本投資

TVB：內容有誤導和誹謗成分

本報曾經向該關注組發電郵查詢，卻未獲回覆，同時未能在facebook搜尋到該群組的聯繫。消息指出，TVB此前未收過該群組的電郵，TVB發言人回覆本報查詢時稱：「有關信函內容有誤導和誹謗成分，本集團會保留法律追究權利。」

問黎瑞剛會否考慮私有化

關注組在信件內，提出TVB會否重返台灣市場，甚至質疑若黎瑞剛不願將TVB股權交予其他對公司前景有信心的投資者，會否考慮私有化等問題。另關注組指公司到大灣區投資拍攝廠房又要再大幅舉債；同時亦爆出個別從未見於TVB官方及被投資方披露的投資項目，又就TVB聯同Imagine Tiger Televison（Imagine）組成合資公司拍攝美劇方面，質疑黎瑞剛旗下CMC本身為Imagine的股東，最終TVB參與投資後，合營公司過去4年虧損兼尚欠TVB債務未還。本報翻查2017年7月TVB的公告顯示，CMC在Imagine間接持股4%。

事實上，TVB早年已多番遭遇第三方及股東挑戰。包括2017年初展開回購行動時，被傳奇影業提出部分要約「攔路」，經過一個月糾纏後撤回。基金股東Silchestor亦反對回購，反要求TVB派特別息，甚至增持股份增加話事權（見表）。