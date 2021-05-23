晉環昨沽24伙 套現逾5.9億

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，晉環昨日售出22伙，佔以價單發售的21%，套現逾5億元，另以招標形式售出2伙4房連套房單位，為第1A座18及19樓A室，實用同為1135方呎，成交價4294.4萬及4142.7萬元，實呎分別37,836及36,500元，單日套現逾5.9億元。

御海灣II售出14伙

至於而新地（0016）旗下屯門御海灣II推售82個單位，據悉，昨日售出約14伙。

另新盤貨尾亦錄得成交，信置（0083）旗下西貢133 PORTOFINO，昨日售出第2座地下A室，實用1076方呎，附設平台404方呎，成交價2361萬元，實呎21,942元。發展商表示，項目累售19伙，包括2伙洋房及17伙分層單位，佔全盤33伙的58%，套現逾6.3億元。

逸南展銷廳錄逾千人次參觀

此外，日前公布首張價單的恒地（0012）鴨脷洲逸南，項目昨日起對外開放展銷廳，錄得逾1000人次參觀，恒物營業（二）部總經理韓家輝表示，項目今天開始收票，短期內落實銷售安排。