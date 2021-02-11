SAVANNAH兩房戶980萬沽 屋苑同類新高

翻查資料，對上一宗同類型單位高價成交，在今年4月錄得，為2座中層E室，實用面積477呎，成交價960萬元，實呎20,126元，即上述成交較舊紀錄高20萬元或約2%。據悉，原業主於2016年5月以681.2萬元購入單位，持貨5年，現手帳面獲利298.8萬元，物業升值44%。

一向較少有特色戶放售的鰂魚涌太古城，新近錄複式戶成交，美聯物業市務經理錢敏義表示，有關單位為紫樺閣頂層，實用面積1046方呎，原業主早前以2800萬元放售，獲換樓客垂青，雙方議價後減價100萬元或3.6%、以2700萬元易手，實呎25,813元。原業主於1990年以248萬元購入單位，持貨約31年，現帳面獲利2452萬元，物業升值近10倍。太古城複式2700萬易手

太古城複式2700萬易手

另有分支家庭客以破頂價購入屯門居屋悅湖山莊3房戶，祥益地產區域董事袁思賢表示，單位為15座低層A室，屬實用584方呎3房戶，獲同屋苑的家庭垂青，議價後以綠表價490萬元購入物業，實呎8390元，成交價及呎價均創屋苑綠表市場高價紀錄。

據悉，原業主1994年以89.43萬元（未補地價）一手購入，持貨27年，帳面獲利400.57萬元，物業期內升值4.5倍。

悅湖山莊3房綠表價售490萬

此外，中原地產研究部綜合土地註處資料顯示，截至本月18日，今年5月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得3129宗，總值311.8億元，預測今個月全月登記約5200宗，達500億元，將較4月的5697宗及520.1億元，分別減少8.7%及3.9%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，4月下旬起，多個發展商接連推售新盤，略為影響二手成交。雖然交投回軟，但有關登記宗數連續3個月多於5000宗以上，是2012年11月後逾8年以來首見，而涉及金額連續兩個月達500億元以上，預計將是1997年7月788.5億元後的逾23年次高水平，亦為歷史第5高。