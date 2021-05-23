美經濟數據理想 工業金融股撐起道指

波音擬明年秋增產 帶動股價

總結全周，道指下跌0.51%，標指下跌0.08%，自5月10日創歷史新高後，連續第二周下跌。路透社引述波音消息人士稱，已起草初步計劃，在2022年秋季擬將波音737的產量增至最多每月42架，2022年初將目標設在每月31架，帶動波音上周五收升3.15%，工業股開拓重工（CAT）亦升0.96%。銀行股高盛（GS）、摩根大通（JPM）分別升逾1%，一同支持道指上升。美匯指數受惠經濟數據向好，上周五收報90.03，升0.25%。10年期美國國債收益率為1.623厘，下跌0.011厘。

萬達傳已售AMC大部分持股

此外，美國《華爾街日報》引述最新股權披露，影院商AMC娛樂的最大股東大連萬達，已經出售大部分持股，由5月13日至18日，出售約3040萬股，套現4.249億美元（約33.16億港元）。AMC的新聞稿指出，代表萬達的AMC主席張霖及另一董事曾董茂軍辭任職務。大連萬達未有回應《華爾街日報》查詢。

恒指夜期下跌0.19%，收報28,283點，低水175點。ADR港股比例指數跌0.46%，報28,327點。納入恒指大熱倒灶的京東ADR（JD）折合報281.53港元，較港股（9618）跌2.51%，網易ADR（NTES）折合報183.15港元，較港股（9999）低收2.16%。獲納入科指的汽車之家ADR（ATHM）較港股（2518）低收5.71%，嗶哩嗶哩ADR（BILI）亦較港股（9626）低收1.71%。