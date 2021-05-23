美經濟數據理想 工業金融股撐起道指

【明報專訊】美國經濟數據表現理想，上周五公布的美國5月Markit服務業PMI為70.1，創2018年創立以來新高，股市繼續受聯儲局或需提早結束量寬的預期影響，美股科技股回吐部分升幅，標普500指數亦下跌0.08%至4155點。不過，道指受惠波音（BA）和金融股提振，上升0.36%，報34,207點。
波音擬明年秋增產 帶動股價
總結全周，道指下跌0.51%，標指下跌0.08%，自5月10日創歷史新高後，連續第二周下跌。路透社引述波音消息人士稱，已起草初步計劃，在2022年秋季擬將波音737的產量增至最多每月42架，2022年初將目標設在每月31架，帶動波音上周五收升3.15%，工業股開拓重工（CAT）亦升0.96%。銀行股高盛（GS）、摩根大通（JPM）分別升逾1%，一同支持道指上升。美匯指數受惠經濟數據向好，上周五收報90.03，升0.25%。10年期美國國債收益率為1.623厘，下跌0.011厘。
萬達傳已售AMC大部分持股
此外，美國《華爾街日報》引述最新股權披露，影院商AMC娛樂的最大股東大連萬達，已經出售大部分持股，由5月13日至18日，出售約3040萬股，套現4.249億美元（約33.16億港元）。AMC的新聞稿指出，代表萬達的AMC主席張霖及另一董事曾董茂軍辭任職務。大連萬達未有回應《華爾街日報》查詢。
恒指夜期下跌0.19%，收報28,283點，低水175點。ADR港股比例指數跌0.46%，報28,327點。納入恒指大熱倒灶的京東ADR（JD）折合報281.53港元，較港股（9618）跌2.51%，網易ADR（NTES）折合報183.15港元，較港股（9999）低收2.16%。獲納入科指的汽車之家ADR（ATHM）較港股（2518）低收5.71%，嗶哩嗶哩ADR（BILI）亦較港股（9626）低收1.71%。